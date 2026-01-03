Narodili sa tam Sanel Magmazel aj Seňorita Vivien. Slovákov pobavil zoznam mien z nitrianskej pôrodnice
Aké netradičné mená dávali Slováci svojim deťom?
Niekto už dopredu vie, ako sa bude jeho potomok volať, iní sa zas trápia a nevedia sa rozhodnúť. Nemožno sa čudovať, výber mena pre dieťatko totiž ovplyvní celý jeho život. Nitrianska pôrodnica svojím príspevkom ukázala, že existuje aj tretia skupina ľudí – tých, ktorí sa rozhodnú pre naozaj netradičné mená, aké v matrike dozaista ešte nevideli.
Mená, ktorým nechýba fantázia
Na sociálnych sieťach pôrodnica zverejnila tzv. silvestrovský špeciál a podelila sa o nezvyčajné krstné mená, s ktorými sa stretla za posledné roky. Niektoré z nich sú poriadne perly, ktoré zaujali tisícky Slovákov – rodičia inšpiráciu hľadali napríklad v zahraničí, keď si „poslovenčili“ cudzie mená ako Jamie, Shania či Kennedy.
Medzi najzaujímavejšie patria Seňorita Vivien, Chose Armando, Sanel Magmazel, Princes Jenifer, Ariana Queen či Dior Deluxe. Úsmev vyvolali aj mená ako Sultán, Ruleta, Eskáda, Snehulienka, Irena Habibi či Boris Elegán.
Tradičnejší výber
Pôrodnica sa okrem toho poďakovala pacientkam za dôveru a všetkým Slovákom venovala krásny odkaz. „Zároveň Vám prajeme šťastný Nový rok, plný radosti, šťastia, smiechu a hlavne zdravia, ďakujeme každej jednej našej pacientke, ktorá sa nám zverila do rúk a v Novom roku sa snáď stretneme s ďalšími,“ uviedla.
Pokiaľ by ste sa chceli inšpirovať tradičnejšími voľbami, pomôcť vám môže zoznam, ktorý koncom minulého roka zverejnilo Ministerstvo vnútra SR.