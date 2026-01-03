Narodili sa tam Sanel Magmazel aj Seňorita Vivien. Slovákov pobavil zoznam mien z nitrianskej pôrodnice - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Narodili sa tam Sanel Magmazel aj Seňorita Vivien. Slovákov pobavil zoznam mien z nitrianskej pôrodnice
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Ivana a Marián Gáboríkovci.

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 842 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Narodili sa tam Sanel Magmazel aj Seňorita Vivien. Slovákov pobavil zoznam mien z nitrianskej pôrodnice

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: freepipk @cookie_studio, AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Aké netradičné mená dávali Slováci svojim deťom?

Niekto už dopredu vie, ako sa bude jeho potomok volať, iní sa zas trápia a nevedia sa rozhodnúť. Nemožno sa čudovať, výber mena pre dieťatko totiž ovplyvní celý jeho život. Nitrianska pôrodnica svojím príspevkom ukázala, že existuje aj tretia skupina ľudí – tých, ktorí sa rozhodnú pre naozaj netradičné mená, aké v matrike dozaista ešte nevideli.

Mená, ktorým nechýba fantázia

Na sociálnych sieťach pôrodnica zverejnila tzv. silvestrovský špeciál a podelila sa o nezvyčajné krstné mená, s ktorými sa stretla za posledné roky. Niektoré z nich sú poriadne perly, ktoré zaujali tisícky Slovákov – rodičia inšpiráciu hľadali napríklad v zahraničí, keď si „poslovenčili“ cudzie mená ako Jamie, Shania či Kennedy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lca1hbsXa4d2vP5zzxMYXhGAjfyVTDy862nm8ig2dXfgbVJNwezDUQWWUHJNezYbl&id=100085215161357&locale=sk_SK

Medzi najzaujímavejšie patria Seňorita Vivien, Chose Armando, Sanel Magmazel, Princes Jenifer, Ariana Queen či Dior Deluxe. Úsmev vyvolali aj mená ako Sultán, Ruleta, Eskáda, Snehulienka, Irena Habibi či Boris Elegán.

Tradičnejší výber

Pôrodnica sa okrem toho poďakovala pacientkam za dôveru a všetkým Slovákom venovala krásny odkaz. „Zároveň Vám prajeme šťastný Nový rok, plný radosti, šťastia, smiechu a hlavne zdravia, ďakujeme každej jednej našej pacientke, ktorá sa nám zverila do rúk a v Novom roku sa snáď stretneme s ďalšími,“ uviedla.

Pokiaľ by ste sa chceli inšpirovať tradičnejšími voľbami, pomôcť vám môže zoznam, ktorý koncom minulého roka zverejnilo Ministerstvo vnútra SR.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…