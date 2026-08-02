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Uznávaný všeobecný lekár Tomáš: Tieto štyri veci v horúčave nikdy nerobím. Môžu vás stáť aj život

Odborník upozorňuje aj na jednu smrteľnú kombináciu.

Jedna sekunda nepozornosti, jeden chybný krok a môže ísť o život. Tomáš Kaštovský, uznávaný český lekár a hviezda sociálnych sietí so 119-tisíc fanúšikmi, otvorene hovorí o štyroch veciach, ktorým sa v lete vyhýba za každú cenu. Svoje rady píše jednoducho, ale varovania sú jasné a dôležité. Tieto chyby robia ľudia každé leto a často končia v nemocnici, alebo ešte horšie.

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Príspevok používateľa Tomáš Kaštovský (@mudrtomaskastovsky)
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4. Nikdy nepodceňuje slabosť, kŕče alebo nevoľnosť

Mnohí si tieto príznaky zamieňajú s bežným prehriatím. V skutočnosti však môžu signalizovať začínajúci úpal, stav, ktorý vie ohroziť zdravie aj život.

Prvé príznaky sú často nenápadné

  • slabosť, únava
  • závraty alebo tŕpnutie
  • nevoľnosť až zvracanie
  • bolesť hlavy, zimnica
  • svalové kŕče

„Ak cítim bolesť hlavy, zimnicu alebo nevoľnosť – okamžite spomalím, vyhľadám tieň, doplním tekutiny a počkám, kým sa telo ochladí. V takom stave určite nešoférujem,“ zdôrazňuje Kaštovský a varuje, že reagovať na nevoľnosť v horúčave treba hneď, nie až keď skolabujete.

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Príspevok používateľa Tomáš Kaštovský (@mudrtomaskastovsky)
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3. Nikdy nenecháva deti ani zvieratá v aute, ani na pár minút

Auto sa v lete zmení na skleník už za niekoľko minút. Teplota vnútri môže vystúpiť na nebezpečné hodnoty a aj krátka chvíľa nepozornosti môže skončiť tragicky. „Aj minúta rozptýlenia môže mať fatálne následky,“ upozorňuje lekár, ktorý sa počas svojej praxe stretol s niekoľkými tragickými príbehmi.

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