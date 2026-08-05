Žijú v najsuchšom meste Európy, kde ani v noci nie je pod 30 °C: Horúčavy zvládajú inak ako Slováci
O svoje rady sa podelila aj miestna babička.
Predstavte si miesto, kde celé mesiace márne čakáte na dážď, slnko svieti viac ako 3 000 hodín do roka a dažďové kvapky sú skôr vzácnosťou než samozrejmosťou. V španielskej Almeríi, ktorá je považovaná za najsuchšie mesto Európy, sa ľudia už dávno naučili, že s horúčavami sa nebojuje silou. Prispôsobujú im svoj deň, svoje domovy aj každodenné návyky.
Žalúzie zaťahujú veľmi skoro
Podľa španielskeho portálu Ideal obyvatelia Almeríe zatiahnu žalúzie alebo rolety hneď, ako vyjde slnko nad obzor. Otvárajú ich až večer, keď sa ochladí a až vtedy môžu cez otvorené okná vytvoriť prirodzený prievan.
„Keď začne byť horúco, zatiahnite žalúzie a nechajte ich zatvorené až do západu slnka. Keď sa večer ochladí, otvorte okná a vytvorte prievan. Dom sa nebude prehrievať a klimatizáciu nebudete potrebovať tak často,“ odporúča portál a niet sa čomu čudovať. Almería je považovaná za najsuchšie mesto Európy – za celý rok tu spadne v priemere len okolo 200 milimetrov zrážok a okrem toho je jediným mestom v kontinentálnej Európe s horúcou púštnou klímou. Domy aj každodenné návyky miestnych sa preto už celé generácie prispôsobujú intenzívnemu slnku.
Žiadna ľadová voda ani sprcha
Mnohých možno prekvapí, že obyvatelia jedného z najhorúcejších miest Európy neodporúčajú piť ľadovú vodu ani sa sprchovať studenou.
Podľa portálu Ideal prináša veľmi studená voda okamžitú úľavu, no telo zažije prudký teplotný šok a po chvíli môže pocit horúčavy opäť zosilnieť. „Pite chladnú, nie ľadovú vodu, a sprchujte sa vlažnou vodou. Takto zostane telo svieže dlhšie,“ radí portál.
Menej odhalenej kože
Aj výber oblečenia je podľa miestnych dôležitejší, než by sa mohlo zdať.