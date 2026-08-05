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Žijú v najsuchšom meste Európy, kde ani v noci nie je pod 30 °C: Horúčavy zvládajú inak ako Slováci
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Žijú v najsuchšom meste Európy, kde ani v noci nie je pod 30 °C: Horúčavy zvládajú inak ako Slováci

O svoje rady sa podelila aj miestna babička.

Predstavte si miesto, kde celé mesiace márne čakáte na dážď, slnko svieti viac ako 3 000 hodín do roka a dažďové kvapky sú skôr vzácnosťou než samozrejmosťou. V španielskej Almeríi, ktorá je považovaná za najsuchšie mesto Európy, sa ľudia už dávno naučili, že s horúčavami sa nebojuje silou. Prispôsobujú im svoj deň, svoje domovy aj každodenné návyky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/spectrum.fm.costa.almeria/photos/heatwaves-reached-38c-this-is-the-area-hardest-hit-by-the-heat-wave-in-almer%C3%ADath/1703013507311933/

Žalúzie zaťahujú veľmi skoro

Podľa španielskeho portálu Ideal obyvatelia Almeríe zatiahnu žalúzie alebo rolety hneď, ako vyjde slnko nad obzor. Otvárajú ich až večer, keď sa ochladí a až vtedy môžu cez otvorené okná vytvoriť prirodzený prievan.

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„Keď začne byť horúco, zatiahnite žalúzie a nechajte ich zatvorené až do západu slnka. Keď sa večer ochladí, otvorte okná a vytvorte prievan. Dom sa nebude prehrievať a klimatizáciu nebudete potrebovať tak často,“ odporúča portál a niet sa čomu čudovať. Almería je považovaná za najsuchšie mesto Európy – za celý rok tu spadne v priemere len okolo 200 milimetrov zrážok a okrem toho je jediným mestom v kontinentálnej Európe s horúcou púštnou klímou. Domy aj každodenné návyky miestnych sa preto už celé generácie prispôsobujú intenzívnemu slnku.

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Žiadna ľadová voda ani sprcha

Mnohých možno prekvapí, že obyvatelia jedného z najhorúcejších miest Európy neodporúčajú piť ľadovú vodu ani sa sprchovať studenou.

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Podľa portálu Ideal prináša veľmi studená voda okamžitú úľavu, no telo zažije prudký teplotný šok a po chvíli môže pocit horúčavy opäť zosilnieť. „Pite chladnú, nie ľadovú vodu, a sprchujte sa vlažnou vodou. Takto zostane telo svieže dlhšie,“ radí portál.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/spectrum.fm.costa.almeria/photos/heatwave-in-almer%C3%ADa-aemet-issues-yellow-alert-for-high-temperatures-this-weekthe/1991860781760536/

Menej odhalenej kože

Aj výber oblečenia je podľa miestnych dôležitejší, než by sa mohlo zdať.

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