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Francúzska metóda na ochladenie bytov pobláznila ľudí. Obchody nestíhajú dopĺňať zásoby bielej farby
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Francúzska metóda na ochladenie bytov pobláznila ľudí. Obchody nestíhajú dopĺňať zásoby bielej farby

Domácnosti bez klimatizácie skúšajú nový trend.

Keď sa byt ani po západe slnka nedokáže ochladiť a teplomer ukazuje tropické hodnoty aj v obývačke, mnohí skúšajú všetko, čo by mohlo priniesť aspoň trochu úľavy. Popri ventilátoroch, zatiahnutých žalúziách či mokrých uterákoch sa teraz do popredia dostáva aj nezvyčajný trik z Francúzska. Ľudia si začali natierať okná bielym náterom v nádeji, že svoje domácnosti pred horúčavou aspoň trochu ochránia.

Ako upozornil portál IFL Science, vo Francúzsku sa počas vlny extrémnych horúčav rozšírila metóda využívajúca látku známu ako Blanc de Meudon. Ide o jemnú kriedovú hlinu s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého, ktorá sa po zmiešaní s vodou nanáša na sklenené plochy. Na oknách vytvorí biely film, ktorý odráža časť slnečného žiarenia a môže obmedziť prehrievanie interiéru.

Biela proti slnku

Hoci nejde o novinku, ktorá by vznikla až počas tohtoročných horúčav, v posledných týždňoch sa z nej stal vo Francúzsku doslova hit. Miestne médiá opisujú, že záujem o tento produkt prudko vzrástol a viacerí zákazníci ho v obchodoch márne hľadajú. Niektorí dokonca cestujú do susedných miest v nádeji, že sa im podarí zohnať posledné balenia.

Nejde pritom o špeciálny výrobok určený na ochladzovanie domácností. Blanc de Meudon sa dlhé roky využíva najmä pri renovačných a remeselných prácach. Až vlna extrémnych teplôt z neho urobila jednoduché riešenie, po ktorom siahajú ľudia bez klimatizácie.

Ilustračná fotografia hliníkovej fólie na oknách počas horúčav.
Prečítajte si tiež: Alobal na oknách počas horúčav: Lacný trik za dve eurá môže ochladiť byt. Rozhoduje jediný detail

Pozitívny efekt?

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