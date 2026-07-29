Vybrali ste dieťaťu dobré krstné meno? Táto jednoduchá skúška ukáže, či ste sa rozhodli správne
Nie každé krásne meno je pre dieťa dobrou voľbou.
Vybrať meno pre dieťa niekedy trvá niekoľko minút, inokedy celé mesiace. Rodičia si ho zapisujú na zoznam, skúšajú ho vyslovovať či porovnávajú s ďalšími favoritmi. Keď napokon nájdu to pravé, môže sa zdať, že najťažšie rozhodovanie majú za sebou. Ešte pred definitívnym výberom sa však oplatí preveriť niekoľko detailov, na ktoré sa pri prvotnom nadšení ľahko zabúda.
Ako približuje portál Rodinka.sk, pri rozhodovaní zaváži napríklad význam mena, rodinná tradícia, aktuálna popularita, meniny v kalendári aj to, či meno znie dobre s priezviskom. Niektorí rodičia sa snažia vyhnúť dátumu menín blízko narodenín, iní, naopak, hľadajú meno, ktoré sa v rodine odovzdáva už celé generácie.
Keď zaznie celé
Samotné krstné meno však môže znieť úplne inak ako celé meno dieťaťa. To, čo pôsobí jemne alebo originálne samostatne, nemusí rovnako prirodzene fungovať po spojení s priezviskom. Portál preto upozorňuje, že aj pekné meno môže dostať pomyselnú červenú kartu práve pre nevhodné spojenie s priezviskom.
Budúci rodičia by si preto mali celé meno niekoľkokrát vysloviť nahlas – pokojne aj tak, ako ho raz bude čítať učiteľka v škole, lekár v čakárni alebo samotné dieťa pri predstavovaní. Takto si jednoduchšie všimnú opakujúce sa slabiky, ťažkopádne spojenie hlások alebo rytmus, ktorý pri mene napísanom na papieri nemusel prekážať.