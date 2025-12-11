Poznáme najpopulárnejšie mená bábätiek za rok 2025. Niekdajší víťaz chlapčenského rebríčka už nie je v top 3 - Dobré noviny
Poznáme najpopulárnejšie mená bábätiek za rok 2025. Niekdajší víťaz chlapčenského rebríčka už nie je v top 3
Poznáme najpopulárnejšie mená bábätiek za rok 2025. Niekdajší víťaz chlapčenského rebríčka už nie je v top 3

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / / Freepik, @user18526052

Tradičné mená opäť vyhrali súboj o popularitu.

Výber mena pre bábätko dokáže potrápiť nejedného rodiča. Tradičné listovanie v kalendári už robí málokto a do popredia sa čoraz viac dostávajú zahraničné mená. Stále sa však nájde množstvo mamičiek, ktoré s láskou siahnu po slovenskej klasike. Svedčia o tom aj mená, ktoré si titul toho najobľúbenejšieho nenechalo vziať už 15 rokov.

Stálice na vrchole

Ministerstvo vnútra SR na sociálnych sieťach zverejnilo koncoročný prehľad najčastejších mien novonarodených detí. Rebríčky opäť ovládli mená, ktoré Slováci dobre poznajú.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/1291189956371067?ref=embed_post

Medzi dievčatami vedie Sofia, za ňou nasledujú Eliška, Ema, Nina a Viktória. Podobná stabilita panuje aj pri chlapcoch – najčastejšie dostávali mená Jakub, Samuel, Oliver, Adam a Michal. Zdá sa, že kedysi najpopulárnejšie meno Adam sa v posledných rokoch prepadá v rebríčku stále nižšie, aj keď ho stále vyberá mnoho rodičov. Podľa údajov k 10. decembru 2025 sa však rodičovské preferencie inak výraznejšie nemenia.

Menšie posuny v rebríčkoch

Ministerstvo upozornilo aj na jemné zmeny v poradí. „Poradie sa vymenilo na treťom a štvrtom mieste: Ema posunula nižšie Ninu a Oliver nahradil Adama,“ uvádza rezort.

Zaujímavé je tiež sledovať, ktoré mená sa medziročne do top dvadsiatky nedostali. Podľa zverejnených údajov vypadli Kristína, Ján a Patrik. Naopak, medzi populárne sa prepracovali Rebeka, Sebastián a Dominik.

Dlhoročná dominancia

