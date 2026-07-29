Po melóne môžete skončiť na nemocničnom lôžku. Lekár upozorňuje na jednu prehliadanú chybu
Zjete počas horúceho popoludnia aj celý melón?
Melón je počas horúcich dní pre mnohých tým najlepším osviežením. Vychladený, sladký a plný vody dokáže rýchlo zahnať smäd aj chuť na niečo dobré. Nájdu sa však aj takí, ktorí pri jednom či dvoch kúskoch nezostanú a počas popoludnia zjedia pokojne celý melón. Hoci to môže pôsobiť nevinne, niektorým ľuďom hrozí vážny problém.
Lekár Všeobecnej internej kliniky Fakultnej nemocnice Brno Ondřej Ludka na sociálnej sieti upozornil, že na ich pracovisku sa počas leta opakovane stretávajú s pacientmi so srdcovým zlyhávaním, ktorí po zjedení veľkého množstva melóna potrebujú pomoc lekárov. V niektorých prípadoch sa ich letné maškrtenie končí hospitalizáciou.
Nevinné osvieženie?
Melón tvorí približne z 90 percent voda. Ak ho preto niekto zje v priebehu krátkeho času niekoľko kilogramov, telu nedodá iba vitamíny, ale súčasne aj veľké množstvo tekutín. Zdravý organizmus si s takouto záťažou väčšinou dokáže poradiť, pre oslabené srdce však môže znamenať vážne riziko.
„Srdce už nemusí zvládnuť zvýšený objem tekutín. Tie sa začnú hromadiť v organizme, objavia sa opuchy, rýchly nárast hmotnosti, zhorší sa dýchavičnosť a niekedy je nutná hospitalizácia,“ vysvetlil lekár v príspevku na sociálnej sieti. Nebezpečenstvo sa pritom neskrýva iba v samotnom melóne. Podobné komplikácie môže ľuďom so srdcovými problémami spôsobiť aj nadmerné pitie minerálnych vôd, limonád či piva počas horúcich dní.