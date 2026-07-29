Otca v noci odvliekli muži v kožených kabátoch. Uznávaná Slovenka našla cestu k celoživotnému šťastiu
Pôvodne sa vôbec nechcela venovať tomu, čo ju preslávilo.
Jej otca prenasledovali komunisti, nakoniec skončil vo väzení a hoci bola dievčina z fotografie jednotkárka, riaditeľka školy to nedokázala uniesť. Náročky ju posadila do poslednej lavice a ostatným deťom radila, nech si dobre rozmyslia, či sa s ňou budú kamarátiť. Známa Slovenka sa tak naučila spoliehať výlučne sama na seba. Formovalo ju hlavne to, že vyrastala s mamou a už ako 13-ročná vedela variť aj piecť. Na isté momenty z detstva však dodnes spomína nerada.