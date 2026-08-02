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Osy strácajú zmysel života a môžu vás bodnúť. Ak sa objaví týchto päť príznakov, volajte záchranku
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Osy strácajú zmysel života a môžu vás bodnúť. Ak sa objaví týchto päť príznakov, volajte záchranku

Často rozhodujú sekundy.

Oddych pri vode, výlety do prírody či letné večery strávené na terase alebo v záhradnom altánku - keď nás leto netrápi úmornými horúčavami, láka tráviť čo najviac voľného času vonku. Práve v tomto období sú však mimoriadne aktívne aj včely, osy či sršne a hoci sú pre prírodu aj človeka nenahraditeľné, ich uštipnutie môže vyvolať život ohrozujúcu reakciu.

Stratia zmysel života

Osy bývajú najaktívnejšie v druhej polovici leta a často sa stávajú neželanými hosťami záhradných osláv, najmä ak sa na stole objavia dezerty, ovocie či sladké nápoje. Žijú v spoločenstvách, v ktorých kráľovná kladie vajíčka a robotnice sa starajú o larvy. Tie na oplátku produkujú sladký sekrét, ktorým sa dospelé osy živia.

Foto: Unsplash/Sandy Millar

„Počas roka o nich dlho nevieme, pretože im cukor dodávajú vlastné larvy. Keď sa však hniezdo vyprázdni, prídu o zmysel života a nemajú čo stratiť. Pri honbe za cukrom si potom trúfnu aj na ľudí,“ vysvetlil pre TV JOJ entomológ Robert Tropek.

Uznávaný poľský včelár Wojciech Margowniczy / Ilustračná fotografia
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Kedy privolať pomoc?

Aj preto sú v lete dotieravejšie a neopatrné mávanie rukami alebo odháňanie ich môže vyprovokovať k bodnutiu. Včely sú naopak pokojnejšie a živia sa najmä nektárom a peľom z kvetov. Zaútočia zvyčajne len vtedy, keď sa cítia ohrozené alebo bránia úľ, no na rozdiel od ôs po bodnutí uhynú. Osy však často útočia opakovane, preto môžu byť nebezpečné aj pre ľudí, ktorí nie sú alergickí.

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