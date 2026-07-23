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Vďaka jej postupu jahody pustia šťavu a budú sviežejšie. Sladký pohár Zuzane Haasovej servírovala mamička
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Vďaka jej postupu jahody pustia šťavu a budú sviežejšie. Sladký pohár Zuzane Haasovej servírovala mamička

Najlepšie chutí studený.

Varí rýchle a chutné jedlá a to tak, aby ju kuchyňa neoberala o chvíle strávené s rodinou. Zuzana Haasová pri stole najradšej vedie dlhé debaty s najbližšími a aj obyčajné stretnutia v reštaurácii vníma ako spoločenskú udalosť. Rada si tam totiž dopraje špeciality, ktoré sa jej doma pripravovať nechce.

Dôležitá ingrediencia

„Mám rada restovanú pečienku na cibuľke s tarhoňou, kuracie mäso na akýkoľvek spôsob, ale podmienka je tarhoňa. A zbožňujem bublaninu bez múky – 7 vajíčok, 4 banány vyleješ na plech a navrch dáš veľmi veľa bobuľovitého ovocia,“ prezradila magazínu Varecha.

Zuzana Haasová s dcérou.
Zuzana Haasová s dcérou. Foto: Instagram/zuzana.haasova

Od detstva milovala sladké a hoci si nikdy nemohla dovoliť preháňať to s cukrovinkami, doma si s tým vždy vedeli poradiť. Inak to nebolo ani pri príprave tohto dezertu, ktorý známa herečka vylepšila ingredienciou, vďaka ktorej budú jahody sviežejšie, vyvážene sladké a pustia šťavu, z ktorej vznikne lahodný sirup.

Pavol Sekerka.
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„Keďže som ako diabetička nemohla nič s cukrom, mamička vymýšľala rôzne sladké nesladké dezerty, ako napríklad šľahačkový pohár s jahodami. Doteraz si ho robievam. Je to maškrta môjho detstva aj dospelosti,“ prezradila Zuzana pre Dobré jedlo.

Sladký pohár Zuzany Haasovej:

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