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Hviezdou letného dezertu je chrumkavá posýpka. Zdena Studenková a Braňo Kostka ho servírujú so zmrzlinou
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Hviezdou letného dezertu je chrumkavá posýpka. Zdena Studenková a Braňo Kostka ho servírujú so zmrzlinou

Zdena Studenková, Braňo Kostka a ich letný dezert.
Zdena Studenková, Braňo Kostka a ich letný dezert. — Foto: Instagram/zdenastudenkova.official

Ich ľahký dezert pripravíte za pár minút.

Varí, pečie, má skvelú figúru a pritom si bez výčitiek dopraje dobré jedlo. Zdena Studenková je okrem svojho hereckého umenia známa aj tým kulinárskym. Na konte má už tri kuchárske knihy a o jej recepty je stále veľký záujem. O niektoré sa navyše pravidelne delí aj na sociálnych sieťach, kde si za ne vyslúžila množstvo pochvál od fanúšikov.

Dobré jedlo spája ľudí

„Variť som sa naučila, keď som mala trinásť. Ako štrnásť-pätnásťročná som začala piecť, tak­že v tomto smere som sa nikdy nestratila. Pre mňa je varenie veľmi upokojujúca záležitosť. Zároveň je príprava dobrého jedla dôležitá pre rodinnú súdržnosť,“ vysvetlila magazínu Život.

Instagram Post
Príspevok používateľa Zdenka Studenková (@zdenastudenkova.official)
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Práve preto, že spoločné stolovanie zbližuje, raňajkuje so svojím Braňom a ak je to možné, spoločne aj obedujú a večerajú. „Pre mňa je to rituál, ktorý je naozaj potrebný, lebo dobré jedlo spája,“ priznala obľúbená herečka a v jednom zo svojich videí dokonca fanúšikom ukázala, ako to u nich v kuchyni vyzerá.

Branislav Kostka a Zdena Studenková / Ilustračné foto.
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Za sporák si prizvala svojho partnera a spolu pripravili ľahký letný dezert, na ktorý mnohým urobili chuť. Ide totiž o pochúťku, ktorú skutočne zvládnete pripraviť za pár minút, vôbec nie je komplikovaná a ak ju naservírujete aj so zmrzlinou, príjemne vás osvieži.

Letný dezert Zdeny Studenkovej:

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