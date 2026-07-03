Záleží na tom, ako vyšľaháte vajíčka. V bublanine od Dominiky Starej ovocie nespadne na dno plechu
Cesto vylepšila sladkou ingredienciou.
Bublanina je neodmysliteľnou súčasťou našich stolov už dlhé desaťročia. Jej korene pritom siahajú ešte do Habsburskej monarchie a prvé zmienky sa o nej v starých kuchárskych knihách objavili ešte v 18. storočí. Najobľúbenejšia je verzia s čerešňami alebo višňami a práve teraz, keď sú nimi obsypané stromy a postupne dozrievajú, je ideálny čas na jej prípravu.
Vylepšila ju horkou čokoládou
Názov tohto múčnika je odvodený od „bublajúceho“ efektu, ktorý vzniká, keď z ovocia vytečie šťava a počas pečenia vytvorí v ceste vzduchové bubliny. Aj kvôli tomu sa ovocie často prepadne až na dno plechu. Speváčka Dominika Stará však pozná recept, pri ktorom sa to nestane.
„Najlepšia bezlepková bublanina, pri ktorej mi dokonca ani ovocie nespadlo, ale ostalo na vrchu. Ja som do cesta dávala aj minikúsky horkej čokolády,“ vysvetlila na Instagrame známa speváčka a hoci koláč upiekla bez klasického mlieka, tým, ktorí s ním nemajú problém, ho v recepte jednoznačne odporúča použiť.