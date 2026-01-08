Pred školskou jedálňou stavila tisíc korún na to, že uspeje. Tvrdohlavá speváčka si dodnes ide za svojím
Poznáte dievčinu, ktorá s rodičmi predávala ponožky, uteráky aj železo?
Školské rána známeho dievčaťa sa vždy niesli v znamení hudby. Odmalička mala bujnú fantáziu a okrem toho aj pevne verila, že o nej jedného dňa bude svet vedieť. Na základnej škole sa dokonca pred vchodom do jedálne stavila so spolužiakom, ktorý ju vkuse provokoval. „Tisíc korún na to, že keď budem mať 18, budem speváčka,“ odhodlane vtedy prehlásila a ani netušila, že svoj debutový album vydá o rok skôr, ako vtedy plánovala.