Láske svojho života kúpila pivo a očarila ho. Janu Kirschner v ťažkej chvíli zachránil hit Pokoj v duši

Začalo sa to ako rozprávka. Veľké vydavateľstvo našlo mladú talentovanú speváčku z malého Slovenska. Odviezli ju do Londýna, zaplatili byt aj muzikantov, ktorí spolupracovali s takými hviezdami, ako je Paul McCartney. Jana Kirschner bola prvou umelkyňou z Česka aj zo Slovenska, ktorú si vybralo svetové vydavateľstvo Universal, aby z nej spravilo európsku hviezdu.

Z Londýna však odchádzala s nulou na účte, no s mestom sa nakoniec nikdy nerozlúčila. Len tesne pred svojím odchodom na Slovensku totiž v jednom bare stretla Eddieho, ktorý jej zmenil život.

Vedela, že bude speváčka

Tmavovlasé dievča z Martina od narodenia milovalo tanec, spev a hudbu. Do školy ju v ušiach sprevádzal Miro Žbirka, až kým ho nevymenila za stanicu MTV, ktorá každé ráno naplno hučala z ich obývačky. „V tom čase som začala snívať o svete. Predstavovala som si absurdné veci a verila, že jedného dňa o mne ten svet bude vedieť,“ spomínala pre Denník N Jana Kirschner. Ešte na základnej škole sa so spolužiakom Borisom stavila o tisíc korún, že keď bude mať 18 rokov, bude z nej speváčka. Vôbec o sebe nepochybovala a túžba po hudbe rástla s ňou.

Od útleho detstva začala navštevovať hodiny klavíra a spevu, no ako dospievala, za klavírom sa jej sedieť nechcelo. Zlom prišiel, keď jej učiteľ klavíra ostrihal na hodine nechty. Prišla domov s plačom a zaprisahala sa, že za klavír si viac nesadne. „V puberte to so mnou začalo plieskať,“ priznala vo svojej spovedi pre Denník N.

Bolo to silnejšie než škola alebo rodičia

Hudbu vymenila v tom čase za tanec a hodiny klavíra za diskotéky a potulovanie sa po Martine. Otec ju po nociach naháňal po martinských podnikoch a baroch a mama ju zase doma naháňala po byte s varechou v ruke. V treťom ročníku požiadala o individuálny študijný plán, vraj sa chcela profesionálne venovať hudbe, no dievčaťu, ktoré pre celú školu vyrábalo falošné pečiatky od lekára, vtedy nikto neveril.

„Raz mi profesor povedal, že toto nepísal doktor, ale že to ja, lebo ten lekár je už dávno mŕtvy,“ smiala sa pre Nový Čas Jana Kirschner, ktorá to však s hudobnou myslela skutočne vážne a keď vytvorila svoju prvú pesničku, vedela, že to chce robiť celý život.