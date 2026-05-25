Tolerovala mu to, čo máloktorá žena. Šéfkuchár Paulus je šťastný s Petrou, ktorá nerobí z komára somára
Obľúbený gastronóm sa nebojí manželke ani po rokoch nahlas vyznať city.
To, akú ženu má po svojom boku, je preňho oveľa väčšia výhra ako prestížna michelinská hviezda. Šéfkuchár Roman Paulus totiž v milovanej Petre našiel oporu, ktorá pri ňom stála aj v tých najťažších časoch. Práve vďaka nej zistil, čo je skutočným receptom na šťastné manželstvo.
Odmalička vedel, čo chce
Roman Paulus si už ako malý chlapec vysníval, že sa stane kuchárom. „Bolo to asi v siedmich alebo ôsmich rokoch, keď som doma s babičkou pripravoval palacinky. Tak veľmi sa mi to páčilo, že som sa rozhodol, že sa tým kuchárom jednoducho stanem. Samozrejme, že som presne nevedel, čo to všetko zahŕňa, ale s odstupom zhruba tých 30 rokov som rád, že som sa na tú cestu vydal,“ vysvetlil v rozhovore pre Kuchyňu Lidlu.
V 16 rokoch už praxoval v Rakúsku, kde odštartoval aj svoju kariéru, a keď už cítil, že je čas na zmenu, odišiel variť do Londýna. Neskôr pôsobil aj na záoceánskej lodi, s ktorou sa plavil okolo sveta, no potom sa mu začalo cnieť za domovom.
„Na tej lodi mi už začalo byť trochu smutno a vravel som si, že by som sa po desiatich rokoch mohol pomaly vrátiť domov. Tak som s malou odbočkou vo viedenskom hoteli Hilton zamieril naspäť do Prahy,“ vyrozprával známy šéfkuchár.
Spojila ich vášeň k jedlu
Vrátil sa v ideálnom období. Záujem o gastronómiu v tom čase začal stúpať a jemu sa vďaka tvrdej drine podarilo pre pražskú reštauráciu Alcron získať prestížnu michelinskú hviezdu. Mnohí však zabúdajú, že popri profesionálnom nasadení v tom zohrávala veľmi dôležitú úlohu aj láska.