Láska buď je, alebo nie je. Zuzana Kanócz a Juraj Loj prekonávajú búrky vo vzťahu vďaka jednej veci
Láska buď je, alebo nie je. Zuzana Kanócz a Juraj Loj prekonávajú búrky vo vzťahu vďaka jednej veci
Láska buď je, alebo nie je. Zuzana Kanócz a Juraj Loj prekonávajú búrky vo vzťahu vďaka jednej veci

Zuzana Kanócz a Juraj Loj.
Zuzana Kanócz a Juraj Loj. — Foto: Instagram/zuzkakanocz_zuz_ana, jurajloj

Známy pár otvorene hovorí o témach, ktoré sú pre iných tabu.

Keď sa ich pýtajú na recept na šťastné manželstvo, len sa zasmejú. Zuzana Kanócz a Juraj Loj stoja bok po boku už dlhé roky a neboja sa otvorene hovoriť o veciach, ktoré si iní nechávajú pre seba. Nikomu nechcú rozdávať rady o dokonalých vzťahoch, no sú živým príkladom toho, ako spoločne prekonať aj náročné životné obdobia.

Láska buď je, alebo nie je

Známa herečka sa do svojho partnera zamilovala, keď mala 26 rokov, on mal vtedy 22. Dnes s úsmevom vraví, že ho predsa po takom čase nemôže vnímať stále rovnako. „Človek medzitým nadobudne inú esenciu, vypracuje sa, má iný potenciál, nezostáva stáť na rovnakom mieste a tak to má predsa byť. Láska buď je, alebo nie je. Nie je odôvodnená. A keď je, treba sa o ňu starať a pestovať ju, aj v sebe, a to najmä keď prídu do vzťahu deti,“ vysvetlila pre magazín Eva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzka Kanocz (@zuzkakanocz_zuz_ana)

Sama vraj prechádza zlomovým obdobím, počas ktorého sa v jej živote mení mnoho vecí. V posledných mesiacoch prišla o niektoré istoty, začala nanovo objavovať samu seba a učí sa, čo je pre ňu skutočne dôležité. Práca na sebe je totiž podľa nej celoživotný proces a rovnako dôležitá je aj vo vzťahoch.

Kľúč sa skrýva vo vnútri

„Pravdupovediac, prešli sme si všetkým možným a vyzeralo to s nami počas tých rokov všelijako,“ otvorene priznala Zuzana. „Cítim, že je to prirodzené a pretože je to súčasť nášho života, nechcem vytvárať ani týmto rozhovorom dojem, že sme dokonalí a idealizovať nás,“ doplnil Juraj a zároveň prezradil, vďaka čomu sa im takéto obdobia darí zvládať.

