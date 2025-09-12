Jedávali ju sudcovia, policajti aj vinári. Košovskú pochúťku Ďurovčíkovci pripravujú z kuracieho mäsa - Dobré noviny
Dobré noviny
Jedávali ju sudcovia, policajti aj vinári. Košovskú pochúťku Ďurovčíkovci pripravujú z kuracieho mäsa
Jedávali ju sudcovia, policajti aj vinári. Košovskú pochúťku Ďurovčíkovci pripravujú z kuracieho mäsa

Barbora Ďurovčíková a Ján Ďurovčík / Košovská pochúťka
Barbora Ďurovčíková a Ján Ďurovčík / Košovská pochúťka — Foto: Instagram/barboradurovcikova, Reprofoto Youtube / Nanika993

Podáva sa so zemiakovými plackami a na svoje si prídu aj milovníci pikantných jedál.

Kde presne vznikla košovská pochúťka, to síce známe nie je, no keďže sa od 70. rokov pravidelne varila v malej vinárni v obci neďaleko Prievidze, stala sa neoddeliteľnou súčasťou jedálnička tamojšieho obyvateľstva. V Košovskej pivnici svojho času pripravovali denne až 150 porcií tejto špeciality a často si na nej pochutnávali sudcovia, policajti aj obyvatelia okolitých miest.

Jedávajú ju so zemiakovými plackami

„Odtiaľ sa potom rozšírila do celého Slovenska. Robí sa z bravčového mäsa, môže byť stehno, najlepšia je však z karé,“ vysvetlil pre teraz.sk Dušan Píš, jeden z posledných majiteľov vinárne. Z týchto končín Slovenska pochádza aj muzikálová herečka Barbora Ďurovčíková, ktorá miestne tradičné jedlo dobre pozná a často ho doma pripravuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 🅱️🅰️®️🅱️🅾️®️🅰️ ĎUROVČÍKOVÁ (@barboradurovcikova)

„Môj manžel má rád kuracie mäso, takže to väčšinou robím z kuracieho, aj pre malého Janka,“ vysvetlila pre portál Varecha Barbora, ktorá s choreografom Jánom Ďurovčíkom tvorí pár už od roku 2015. Jedlo zvykne podávať s chutnou prílohou a jej recept istotne ulahodí aj milovníkom pikantných pokrmov.

Ján Ďurovčík s manželkou Barborou / Ján Ďurovčík v roku 1998
Prečítajte si tiež: Bol cholerik, ktorý po ľuďoch hádzal topánky. Jána Ďurovčíka zmenila žena, pri ktorej je rád pod papučou

„Košovská pochúťka pochádza od nás, je to taká dedinka pri Prievidzi, volá sa Koš. Tam bola taká studnica a chodievali tam vinári piť vínko a tam vznikla. Tradične sa podáva so zemiakovými plackami a napríklad s chlebíkom a s kyslou uhorkou,“ vysvetlila muzikálová herečka a pustila sa do varenia.

Košovská pochúťka podľa Barbory Ďurovčíkovej:

