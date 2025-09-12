Jedávali ju sudcovia, policajti aj vinári. Košovskú pochúťku Ďurovčíkovci pripravujú z kuracieho mäsa
Podáva sa so zemiakovými plackami a na svoje si prídu aj milovníci pikantných jedál.
Kde presne vznikla košovská pochúťka, to síce známe nie je, no keďže sa od 70. rokov pravidelne varila v malej vinárni v obci neďaleko Prievidze, stala sa neoddeliteľnou súčasťou jedálnička tamojšieho obyvateľstva. V Košovskej pivnici svojho času pripravovali denne až 150 porcií tejto špeciality a často si na nej pochutnávali sudcovia, policajti aj obyvatelia okolitých miest.
Jedávajú ju so zemiakovými plackami
„Odtiaľ sa potom rozšírila do celého Slovenska. Robí sa z bravčového mäsa, môže byť stehno, najlepšia je však z karé,“ vysvetlil pre teraz.sk Dušan Píš, jeden z posledných majiteľov vinárne. Z týchto končín Slovenska pochádza aj muzikálová herečka Barbora Ďurovčíková, ktorá miestne tradičné jedlo dobre pozná a často ho doma pripravuje.
„Môj manžel má rád kuracie mäso, takže to väčšinou robím z kuracieho, aj pre malého Janka,“ vysvetlila pre portál Varecha Barbora, ktorá s choreografom Jánom Ďurovčíkom tvorí pár už od roku 2015. Jedlo zvykne podávať s chutnou prílohou a jej recept istotne ulahodí aj milovníkom pikantných pokrmov.
„Košovská pochúťka pochádza od nás, je to taká dedinka pri Prievidzi, volá sa Koš. Tam bola taká studnica a chodievali tam vinári piť vínko a tam vznikla. Tradične sa podáva so zemiakovými plackami a napríklad s chlebíkom a s kyslou uhorkou,“ vysvetlila muzikálová herečka a pustila sa do varenia.