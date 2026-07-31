Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Letné drinky ukrývajú hrozbu, na ktorú zabúdame. Odborníčka vysvetlila, ako sa jej ľahko vyhneme
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Rozprávkový vodopád z Fantaghiró je ukrytý na Liptove. V lete osvieži a v zime nikdy nezamŕza

Slovenské priezviská majú významy, na ktoré sme už zabudli. Najbežnejšie z nich nosil aj prezident

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Letné drinky ukrývajú hrozbu, na ktorú zabúdame. Odborníčka vysvetlila, ako sa jej ľahko vyhneme

Hygienička prezradila, kde môže vzniknúť problém.

Je horúco, pred vami stojí orosený pohár a v ňom ľad, mäta aj niekoľko kúskov čerstvého ovocia. Presne tak vyzerá osvieženie, ktoré si počas leta radi doprajeme na terase, pri bazéne aj na dovolenke. Pri objednávaní však zrejme málokomu napadne, že v pohári sa môže skrývať jeden problém za druhým. Niekedy pritom stačí jedna nenápadná ingrediencia alebo chyba pri príprave.

Ako upozornil portál Interez, hygienička Josefína Adžič sa pozrela na obľúbené letné nápoje z pohľadu, ktorý ich pekný vzhľad často zatieni.

Nevinná ozdoba?

Plátok citróna na okraji pohára alebo kúsky jahôd v domácej limonáde pôsobia ako celkom nevinný detail. Ovocie však počas pestovania, zberu, prepravy aj predaja prejde viacerými rukami a dostane sa do kontaktu s rôznymi povrchmi. Ak sa pred krájaním dôkladne neumyje, nečistoty z jeho povrchu môžu skončiť priamo v nápoji.

Instagram Post
Príspevok používateľa Josefína Adžič - soukromý hygienik & interní auditor (@hygienikvakci)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„Mnohí ľudia citrón len rýchlo opláchnu alebo ho dokonca nakrájajú bez umytia. Lenže keď vložíte plátok citróna do nápoja, všetko, čo sa nachádzalo na jeho šupke, môže skončiť v pohári. Preto je vhodné všetky citrusy, melóny, jahody, broskyne aj ďalšie ovocie pred krájaním dôkladne umyť pitnou vodou. Pri ovocí s pevnou šupkou sa oplatí použiť aj čistú kefku,“ zdôraznila hygienička.

Pozor na ďalšie veci

Podobnú pozornosť si zaslúžia aj čerstvé bylinky. Mäta či iné lístky rastú v pôde a ich členitý povrch môže zachytávať nečistoty aj mikroorganizmy. Pred použitím ich preto treba dôkladne umyť, prebrať a odstrániť poškodené či nahnité časti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Chat GPT

Odborníčka na sociálnej sieti pripomenula, že hygienický príbeh letného drinku sa nezačína až v pohári. Rozhodujúce je už to, ako sa zaobchádzalo s ovocím, bylinkami či ľadom a akým spôsobom bol nápoj pripravený.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Slováci robia po kúpe melóna stále tú istú chybu. Hygienička radí, kedy ho už treba radšej vyhodiť

Pozor si treba dávať aj na čas. Kým celé ovocie chráni šupka, po nakrájaní sa k jeho dužine dostanú mikroorganizmy oveľa ľahšie. Cukor, voda a vysoké letné teploty im navyše vytvárajú priaznivé podmienky. Nakrájané ovocie preto nemá zostávať celé hodiny na stole či na slnku. V chlade by malo byť uložené až do chvíle, keď sa použije.

Problémom môže byť aj ľad

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Rodina nemala financie na murovaný dom: Kúpili kontajner za 2000 Eur a vytvorili v ňom bývanie, ktoré vás uchváti!

Rodina nemala financie na murovaný dom: Kúpili kontajner za 2000 Eur a vytvorili v ňom bývanie, ktoré vás uchváti!

4 roky neviem, čo sú hnojivá a úrodu len prekvitá: Dajte si do záhrady tento starý zázrak – nestojí nič a slúži celé roky!

4 roky neviem, čo sú hnojivá a úrodu len prekvitá: Dajte si do záhrady tento starý zázrak – nestojí nič a slúži celé roky!

Neberiete si potvrdenie pri platbe kartou? Musíte to vedieť!

Neberiete si potvrdenie pri platbe kartou? Musíte to vedieť!

Votrite to do zažltnutých rámov: Vaše okná budú o chvíľu ako nové!

Votrite to do zažltnutých rámov: Vaše okná budú o chvíľu ako nové!

Plný hrniec

10 minút a máte zásobu MASCARPONE do všetkých dezertov: Už ho nekupujem v obchode – s týmto naplníte všetko!

10 minút a máte zásobu MASCARPONE do všetkých dezertov: Už ho nekupujem v obchode – s týmto naplníte všetko!

Zázračný slivkový lekvár bez roboty: Kto raz skúsi tento zlepšovák, ten sa už ku klasickému vareniu nevráti!

Zázračný slivkový lekvár bez roboty: Kto raz skúsi tento zlepšovák, ten sa už ku klasickému vareniu nevráti!

Jemná a jednoduchá CUKETOVÁ plnka podľa receptu mojej babky: Taká výborná, že ju ponúkam aj bez mäsa, všetci chcú dupľu!

Jemná a jednoduchá CUKETOVÁ plnka podľa receptu mojej babky: Taká výborná, že ju ponúkam aj bez mäsa, všetci chcú dupľu!

Nesmrteľná vajíčková pomazánka vylepšená s cuketou – fantastická chuť: Na oslavy sa robí vždy v najväčšej mise!

Nesmrteľná vajíčková pomazánka vylepšená s cuketou – fantastická chuť: Na oslavy sa robí vždy v najväčšej mise!

Zdravé tipy

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Pleseň na nechtoch ZMIZNE za 24 hodín: Kiežby som o tom vedela skôr!

Pleseň na nechtoch ZMIZNE za 24 hodín: Kiežby som o tom vedela skôr!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.