Letné drinky ukrývajú hrozbu, na ktorú zabúdame. Odborníčka vysvetlila, ako sa jej ľahko vyhneme
Hygienička prezradila, kde môže vzniknúť problém.
Je horúco, pred vami stojí orosený pohár a v ňom ľad, mäta aj niekoľko kúskov čerstvého ovocia. Presne tak vyzerá osvieženie, ktoré si počas leta radi doprajeme na terase, pri bazéne aj na dovolenke. Pri objednávaní však zrejme málokomu napadne, že v pohári sa môže skrývať jeden problém za druhým. Niekedy pritom stačí jedna nenápadná ingrediencia alebo chyba pri príprave.
Ako upozornil portál Interez, hygienička Josefína Adžič sa pozrela na obľúbené letné nápoje z pohľadu, ktorý ich pekný vzhľad často zatieni.
Nevinná ozdoba?
Plátok citróna na okraji pohára alebo kúsky jahôd v domácej limonáde pôsobia ako celkom nevinný detail. Ovocie však počas pestovania, zberu, prepravy aj predaja prejde viacerými rukami a dostane sa do kontaktu s rôznymi povrchmi. Ak sa pred krájaním dôkladne neumyje, nečistoty z jeho povrchu môžu skončiť priamo v nápoji.
„Mnohí ľudia citrón len rýchlo opláchnu alebo ho dokonca nakrájajú bez umytia. Lenže keď vložíte plátok citróna do nápoja, všetko, čo sa nachádzalo na jeho šupke, môže skončiť v pohári. Preto je vhodné všetky citrusy, melóny, jahody, broskyne aj ďalšie ovocie pred krájaním dôkladne umyť pitnou vodou. Pri ovocí s pevnou šupkou sa oplatí použiť aj čistú kefku,“ zdôraznila hygienička.
Pozor na ďalšie veci
Podobnú pozornosť si zaslúžia aj čerstvé bylinky. Mäta či iné lístky rastú v pôde a ich členitý povrch môže zachytávať nečistoty aj mikroorganizmy. Pred použitím ich preto treba dôkladne umyť, prebrať a odstrániť poškodené či nahnité časti.
Odborníčka na sociálnej sieti pripomenula, že hygienický príbeh letného drinku sa nezačína až v pohári. Rozhodujúce je už to, ako sa zaobchádzalo s ovocím, bylinkami či ľadom a akým spôsobom bol nápoj pripravený.
Pozor si treba dávať aj na čas. Kým celé ovocie chráni šupka, po nakrájaní sa k jeho dužine dostanú mikroorganizmy oveľa ľahšie. Cukor, voda a vysoké letné teploty im navyše vytvárajú priaznivé podmienky. Nakrájané ovocie preto nemá zostávať celé hodiny na stole či na slnku. V chlade by malo byť uložené až do chvíle, keď sa použije.