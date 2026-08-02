Malí ľudia z Piñas nemajú rakovinu ani cukrovku, aj keď žijú nezdravo. Vedci v nich vidia nádej
Najviac prípadov Laronovho syndrómu žije v Ekvádore.
Nie je ich veľa, ale už teraz stoja v centre pozornosti niekoľkých vedcov. Na svete žije asi 840 ľudí so zriedkavým genetickým ochorením zvaným Laronov syndróm, ktoré telu nedovolí vyrásť na viac ako 120 centimetrov. Väčšina ľudí sa tak ani v dospelosti nedostane nad výšku šesťročného dieťaťa. Najviac ľudí s týmto ochorením žije v malom mestečku v južnom Ekvádore, kde vedci sledujú približne stovku pacientov.
Dar aj prekliatie
Laronov syndróm je pomenovaný podľa pediatra Zvima Laronova, ktorý ochorenie opísal pri malom pacientovi v Izraeli pred 60 rokmi. Pediater sa domnieval, že mutácia vznikla pred tisíckami rokov v Indonézii a po obchodných trasách sa premiestnila aj ďalej do sveta.
Nositelia tejto mutácie sa potom usadili v izolovaných oblastiach ako je aj dnešné mestečko Piñas v Ekvádore, v ktorom žije neobvyklý počet ľudí so zriedkavým syndrómom predovšetkým vďaka generáciám sobášom v rámci jednej rodiny a komunity.
Merci Valarezová má 50 rokov, 90 centimetrov a hmotnosť 57 kilogramov. S takýmito parametrami by hneď spadala do kategórie morbídnej obezity, ona je však zdravá ako rybička. Jej strava je plná sacharidov a tukov a väčšinu ľudí by pri rovnakom jedálničku mala problém s vysokým cholesterolom, alebo by si vypestovalo cukrovku - jej krvný tlak aj obraz sú však perfektné a to môže priberať ďalej.
Merci sa za svoj zjav dlhé roky hanbila. „Nechcela som ani vychádzať z domu, plakala som a nechcela som, aby ma niekto videl," hovorí pre NBC News. Potom sa však stala súčasťou výskumného programu a začala byť na svoj život hrdá. Rovnako aj dvojičky Maria Luisa a Maria del Cisne trpia týmto syndrómom, ale v živote im pomohlo to, že sa mohli oprieť jedna o druhú.
„Spájame sa a bránime jedna druhú," hovorili BBC. Hoci život s extrémne nízkou výškou je výzvou a problémom čelia každý deň, na druhej strane sa odborníci domnievajú, že práve toto ochorenie ich chráni pred rakovinou či cukrovkou.