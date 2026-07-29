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Podvádzal ju s fanúšičkami a túžil po slobode. Zachránilo ho, keď sa mu predčasne narodil synček
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Podvádzal ju s fanúšičkami a túžil po slobode. Zachránilo ho, keď sa mu predčasne narodil synček

K rodinnému šťastiu viedla kľukatá cesta.

„Nebudem klamať, áno, spal som s fanúšičkami,“ priznal svoje zlyhanie ešte v minulosti Marek Ztracený. Ešte predtým, ako obľúbený český spevák požiadal svoju partnerku Marcelu o ruku veľkolepým romantickým gestom, bývalá moderátorka sa musela popasovať s jeho divokou minulosťou.

Niekoľko rokov bol ich vzťah búrlivý a keď sa nakoniec rozišli, zistila, že čaká dieťa. Spevák sa vtedy na otcovstvo v tom čase necítil a túžil po slobode. Ani tehotenstvo tak partnerov znova nespojilo a muselo pretiecť ešte veľa vody, kým sa znova dali dokopy. Umelec neskôr v jednom z rozhovorov priznal, že narodenie syna ho svojím spôsobom zachránilo – inak by to s ním vraj nedopadlo dobre.

Marek Ztracený má za sebou búrlivé obdobie.
Marek Ztracený má za sebou búrlivé obdobie. Foto: Wikimedia Commons, David Sedlecký

Užíval si s fanúšičkami

Rodák zo šumavskej Železnej rudy sa už ako malý chlapec venoval hraniu na klavír a neskôr vyštudoval pražské konzervatórium Jaroslava Ježka. Hudobnú kariéru začínal amatérskym hraním po hoteloch a hrou na bicie v kapele Kredenc.

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Dnes patrí Marek Ztracený medzi najväčšie české hudobné hviezdy, na konte má množstvo ocenení, ako aj státisíce fanúšikov a najmä fanúšičiek po celom Česku aj Slovensku. Práve náklonnosť nežného pohlavia si v minulosti vedel pekne užívať aj napriek tomu, že doma na neho čakala jeho životná partnerka Marcela.

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Príspevok používateľa Marek Ztracený (@marekztraceny)
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Po rozchode zostala tehotná

Spevák sa s bývalou moderátorkou televízie Óčko zoznámil v roku 2009 v Karlových Varoch a ako priznal v rozhovore pre Expres.cz, ktorý cituje portál Kafe.cz, pred rokmi si prešiel poriadne divokým obdobím. „Priznávam, že som v minulosti mal veľmi divoké obdobie, dosť búrlivé. Nemá cenu to zapierať. Aj moja priateľka si so mnou veľa užila, ale myslím si, že už som niekde inde,“ priznal a dodal, že spával s fanúšičkami.

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Príspevok používateľa Marek Ztracený (@marekztraceny)
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Vzťah hudobníka a bývalej moderátorky tak nebol ani zďaleka jednoduchý a keď im to napokon nevydržalo a išli od seba, Marcela zistila, že nosí pod srdcom dieťa. Marek Ztracený sa však v tom čase necítil na to, že sa má stať otcom, preto ich ani tehotenstvo dokopy nedalo.

Syn ho zachránil

„Nevedel som, či mám byť šťastný alebo nešťastný. Teraz už viem, že je to dar, a dúfam, že to s Marcelou zvládneme, aby to malé bolo šťastné aj napriek tomu, že nie sme spolu,“ citoval vtedy iDnes.cz Mareka Ztraceného, ktorému sa v hudobnej kariére darilo čoraz viac, a tak sa sústredil predovšetkým na ňu.

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