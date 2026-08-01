Vážil len 42 kíl, no porazil nacistického obra. Boxer z Osvienčimu víťazstvami zachraňoval ostatných väzňov
Mladý boxer vážil 42 kilogramov a aj napriek tomu vedel zdolať aj ťažké váhy.
Plánoval odboj, namiesto toho skončil v koncentračnom tábore. Poľský boxer Tadeusz Pietrzykowski, ktorému nikto nepovedal inak ako Teddy, mal len 23 rokov, keď sa ocitol veľmi blízko smrti. Rozhodol sa však prežiť a využil k tomu aj rodenú dušu bojovníka. Vďaka víťazstvám v osvienčimskom ringu získaval drobné výhody, ktoré v ich podmienkach znamenali veľa. Pri všetkom navyše stále myslel aj na ostatných väzňov.
Nádejný športovec
Teddy Pietrzykowski sa narodil v roku 1917 vo Varšave, pričom k športu inklinoval už odmalička. Ako tínedžer sa viac zaujímal o futbal, ale neskôr sa našiel práve v boxe. Hoci si jeho rodina myslela, že jeho silná stránka spočíva skôr v umení, z neskorších dobových zápiskov, ktoré sa našli v Teddyho archíve, vyplynulo, že si viedol podrobné záznamy o tréningoch a vyvíjal vlastnú taktiku boja.
Vo svojej váhovej kategórii patril medzi najsľubnejších športovcov, ktorých sa oplatilo sledovať, ale všetko zmenila vojna. Keď v roku 1939 napadlo Nemecko Poľsko, Teddy nečakal ani chvíľu a hneď sa zapojil do obrany svojej krajiny. Spočiatku bránil Varšavu pred nacistami, ale keď mesto padlo do rúk nepriateľov, zamieril do Francúzska, kde sa už formovala poľská armáda.
Do Francúzska však nikdy nedorazil, keďže Gestapo ho zadržalo už na maďarských hraniciach. Spoločne s ďalšími chlapcami putoval do čerstvo založeného koncentračného tábora v Osvienčime, kde mu pridelili číslo väzňa 77. Spočiatku pracoval v stolárskej dielni. Práca bola síce náročná, ale keďže bol zvyknutý na fyzickú záťaž, znášal ju. Do prvého boxového zápasu sa dostal úplnou náhodou.
Boj o chlieb
V roku 1941 si všimol dav ľudí v okolí táborovej kuchyne. Jeden človek z neho vybehol rovno k nemu. „Začal na mňa kričať, či nechcem kúsok chleba, aby som rýchlo šiel k nim, že je tam nemecký boxer. Hľadali niekoho, kto by s ním boxoval a porazil ho. Víťaz mal byť odmenený chlebom,“ spomínal Pietrzykowski v neskorších rozhovoroch.
„Vážil som síce 42 kíl, ale rozhodol som sa bojovať. Potom som zbadal dobre stavaného blondiaka s rukavicami, ktoré sme používali v zime pri práci. Dav sa mi smial, pretože som bol k nemu príliš chudý,“ pokračoval v príbehu. Teddy mal zápasiť proti nemeckému kapovi, ktorý bol pred uväznením úspešným boxerom.