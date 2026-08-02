Po rozpade rodiny z neho urobili neverníka. David Prachař pri deťoch dokázal napraviť chyby minulosti
Rodinné rany sa prenášali celé generácie.
Narodil sa do rodiny, v ktorej bolo herectvo takmer dedičstvom. Slávne priezvisko mu otváralo dvere, no zároveň ho roky nútilo dokazovať, že za jeho úspechmi nestojí iba meno otca. David Prachař si napokon vybudoval vlastnú kariéru a založil rodinu, no kým na javisku zbieral uznanie, v súkromí sa jeho meno začalo skloňovať v celkom iných súvislostiach. Po rozpade dlhoročného manželstva z neho médiá urobili „neverníka“. Keď sa po rokoch skončil aj jeho ďalší dlhý vzťah, staré označenia opäť ožili.
Jeho meno si dnes diváci spájajú s filmom, televíziou, dabingom aj divadelnými doskami. Slovenskí diváci ho môžu poznať zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Slnečná či Doktori z Počátků. Známe priezvisko nesie aj jeho syn Jakub Prachař, ktorý sa presadil ako herec, hudobník a moderátor a na rozdiel od otca spojil veľkú časť svojej kariéry aj s televíznou zábavou.
V tieni otca
David Prachař sa narodil do rodiny, ktorej spojenie s divadlom siahalo niekoľko generácií do minulosti. Ako uvádza Česká televízia v dokumentárnom filme Dynastie Prachařů, najvýraznejšou osobnosťou bol jeho otec Ilja Prachař, ktorého si celé generácie divákov pamätajú ako večne nespokojného Trautenberka z Krkonošských rozprávok. Doma však známy herec svoju profesiu takmer nespomínal a syn ho nevnímal ako celebritu.
Napriek tomu bolo herectvo v ich domácnosti prítomné, aj keď sa o ňom nahlas veľa nehovorilo. Davidova mama Jana bola bábkoherečkou a umeniu sa venovali aj ďalší členovia rodiny niekoľko generácií dozadu.
Mladý David sa však neupínal iba na jednu profesiu. Ako uvádza Kinobox, zaujímala ho literatúra, filmy aj výtvarné umenie a hral na saxofóne, gitare, klavíri či husliach. Napokon sa však rozhodol pre herectvo a po strednej škole zamieril na pražskú DAMU.