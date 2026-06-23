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Prestrelím ti koleno, varoval ho svokor. Jakub Prachař sa po búrlivom rozvode usadil pri pokojnej kolegyni
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Prestrelím ti koleno, varoval ho svokor. Jakub Prachař sa po búrlivom rozvode usadil pri pokojnej kolegyni

Jakub Prachař s partnerkou Sarou / V šou Československá má talent
Jakub Prachař s partnerkou Sarou / V šou Československá má talent — Foto: Promo fotografie filmu DREAM TEAM (Katarina Hoffmann Šlesarova); Promo fotografie TV JOJ

Keď ich dali dokopy, myslela, že omdlie.

„Najväčší blbec na svete!“ Takto si česká herečka Sara Sandeva pamätá svoju prvú reakciu na Jakuba Prachařa. A to ešte netušila, že sa z neho stane nielen jej partner, ale aj muž, ktorý jej ukáže, že láska môže začať ako divoká horská dráha. Po búrlivom vzťahu s modelkou Agátou Hanychovou našiel herec šťastie po boku kolegyne, ktorá ho ubránila aj pred svojím prísnym otcom s balkánskym temperamentom.

Instagram Post
Príspevok používateľa Sara Sandeva (@sarasandeva)
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Neverná manželka

Prachařova cesta za šťastím v láske bola všetkým, len nie jednoduchá. Predtým, než spoznal herečku Saru, prekonal náročný vzťah a ešte komplikovanejší rozvod s modelkou Agátou Hanychovou, s ktorou sa poznali už od detstva. „Spoznali sme sa, keď Kubovi bolo dvanásť a mne deväť. Boli sme v Karlových Varoch, kde sme natáčali reklamu na sušienky. Tam to celé začalo,“ vysvetľovala pre iDNES.cz Hanychová. Vzali sa v roku 2013 a už vtedy bolo jasné, že v rodine budú napäté vzťahy. Sám Prachař vyhlásil, že na svadbe sa buď všetci pobijú, alebo sa uzmieria.

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Ich vzťah pripomínal horskú dráhu – obaja boli mladí a veľmi nepokojní. Agáta navyše tvrdila, že majú podobnú povahu a práve preto spolu nemohli byť. „Obaja sme boli príliš ambiciózni a tvrdohlaví. Žiadny z nás nechcel robiť kompromisy,“ prezradila pre Deník. Neskôr otvorene priznala, že za ich rozchod mohla aj nevera. „Bol žiarlivý, no, ono po tom, čo som mu urobila, som nebola úplne najvernejšia manželka,“ vravela otvorene Hanychová, pre ktorú žiadna téma nie je tabu. „Stále som ho však strašne milovala, takže aj keď som bola s niekým iným, myslela som pritom na Kubu,“ hovorila vo svojom podcaste.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=103417836533611&set=a.103417823200279

Najväčší blbec na svete

Dva roky po rozvode sa Jakub Prachař objavil v seriáli Dvojka na zabití, kde s herečkou Sarou Sandeva stvárnili policajnú dvojicu, ktorá si nevedela prísť na meno. Scenár sa nakoniec stal realitou aj v ich živote.

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Herci sa poznali už z natáčania rozprávky Čertoviny, ale Jakub na Saru neurobil najlepší dojem. „Na premiére som si povedala, že je to najväčší blbec na svete,“ prezradila v relácii 7 pádů Honzy Dědka obľúbená česká herečka.

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