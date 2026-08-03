Sicílčania majú netradičné letné raňajky. Prisahajú, že v horúčavách vás osviežia lepšie než zmrzlina
Zabudnite na kávu a croissant.
Keď teploty stúpajú nad 30 stupňov, mnohí z nás siahajú hlavne po studenej vode, melóne alebo zmrzline. Na najväčšom ostrove Stredozemného mora však už stáročia veria, že existuje ešte lepší spôsob, ako sa počas leta osviežiť. Miestni si toto jedlo doprajú hneď ráno a hoci na prvý pohľad vyzerá skôr ako dezert než raňajky, pre Sicílčanov ide o tradíciu, bez ktorej si leto nevedia predstaviť. Pripraviť si ho môžete aj doma.
Raňajky proti horúčavám
Nejde pritom len o sladkú pochúťku. Kombinácia ľadového dezertu a čerstvo upečeného pečiva je na Sicílii takou samozrejmosťou ako u nás rožok s maslom či káva. A podľa miestnych práve vďaka nej začína deň oveľa príjemnejšie aj počas neznesiteľných horúčav. Reč je o granite s brioškou.
Granita je polozmrazený dezert z vody, cukru a ovocia, orechov alebo kávy. Má jemnú konzistenciu niekde medzi sorbetom a ľadovou triešťou, no na rozdiel od nich je krémovejšia a chuťovo intenzívnejšia. „Nie je to ľadová triešť, ale ani pevný ľad. V lyžičke vydrží dosť dlho na to, aby ste ju dostali do úst, a potom sa okamžite rozplynie. Nie je krupicovitá ani úplne hladká. Je jednoducho dokonalá,“ napísala americká blogerka Nicole na svojom blogu Pinch My Salt. „Nechápem, ako sa z vody, cukru a pistácií môže stať niečo, čo chutí tak krémovo a zároveň je také ľahké a osviežujúce. Musí v tom byť trochu mágie,“ prezradila.
Jedzte ako Sicílčan
Ako vysvetlil taliansky magazín La Cucina Italiana, na Sicílii nejde len o letný dezert, ale o overenú klasiku, ktorá umožňuje začať deň sladko a sviežo. Tradične sa podáva s ešte teplou kysnutou brioškou, ktorú si miestni odtrhávajú po kúskoch a naberajú ňou granitu. Táto kombinácia je na ostrove natoľko rozšírená, že v mnohých kaviarňach tvorí základ letného raňajkového menu.
„Na Sicílii sa granita najčastejšie je ráno na raňajky alebo ako druhé raňajky, čo môže turistov prekvapiť, pretože nie sú zvyknutí začínať deň mrazeným dezertom,“ vysvetlila americká blogerka Jessica Scott Romanová, ktorá dlhodobo žije v Taliansku. Američanku spočiatku prekvapila nielen samotná granita, ale aj spôsob jej konzumácie. „Sicílčania granitu poriadne premiešajú a potom si odtrhávajú kúsky briošky, ktorými ju naberajú. Nie namáčajú, ale naberajú,“ opísala s úsmevom tradíciu, ktorú sa vraj sama učila pomerne dlho.
Recept na pravú sicílsku granitu
Hoci základ receptu zostáva rovnaký, konzistencia aj chute sa na Sicílii líšia podľa regiónu. Najobľúbenejšie sú granity s príchuťou citróna, mandlí, pistácií, kávy, čokolády, jahôd a čiernych moruší. Ako uviedol magazín La Cucina Italiana, v Messine je dokonca kávová granita natoľko významnou súčasťou miestnej gastronómie, že získala označenie De.Co., ktorým mesto chráni svoje tradičné produkty. Ak si tam objednáte „mezza con panna“, dostanete kávovú granitu so šľahačkou a teplou brioškou. Pravú sicílsku granitu si však môžete vytvoriť aj doma vďaka jednoduchému a overenému receptu.