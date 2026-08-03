Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sicílčania majú netradičné letné raňajky. Prisahajú, že v horúčavách vás osviežia lepšie než zmrzlina
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Turci jedia melón inak ako Slováci. Ich metóda zdôrazňuje jeho chuť a pomôže pri horúčavách

Záhrada nám v horúčavách vysychá pred očami. Pomôže jej lacný trik, ktorý dobre poznali už naše staré mamy

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

V Hollywoode ju najprv vysmiali. Bejby z Hriešneho tanca naozaj existovala, do filmu prepašovala posolstvá

Veľký TEST hovädzích bujónov odhalil nečakaného víťaza: Samotná cena pri výbere nepovedala takmer nič

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Záhrada nám v horúčavách vysychá pred očami. Pomôže jej lacný trik, ktorý dobre poznali už naše staré mamy

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Turci jedia melón inak ako Slováci. Ich metóda zdôrazňuje jeho chuť a pomôže pri horúčavách

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sicílčania majú netradičné letné raňajky. Prisahajú, že v horúčavách vás osviežia lepšie než zmrzlina

Zabudnite na kávu a croissant.

Keď teploty stúpajú nad 30 stupňov, mnohí z nás siahajú hlavne po studenej vode, melóne alebo zmrzline. Na najväčšom ostrove Stredozemného mora však už stáročia veria, že existuje ešte lepší spôsob, ako sa počas leta osviežiť. Miestni si toto jedlo doprajú hneď ráno a hoci na prvý pohľad vyzerá skôr ako dezert než raňajky, pre Sicílčanov ide o tradíciu, bez ktorej si leto nevedia predstaviť. Pripraviť si ho môžete aj doma.

Granita s brioškou.
Granita s brioškou. Foto: Wikimedia commons

Raňajky proti horúčavám

Nejde pritom len o sladkú pochúťku. Kombinácia ľadového dezertu a čerstvo upečeného pečiva je na Sicílii takou samozrejmosťou ako u nás rožok s maslom či káva. A podľa miestnych práve vďaka nej začína deň oveľa príjemnejšie aj počas neznesiteľných horúčav. Reč je o granite s brioškou.

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok
Prečítajte si tiež: Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Granita je polozmrazený dezert z vody, cukru a ovocia, orechov alebo kávy. Má jemnú konzistenciu niekde medzi sorbetom a ľadovou triešťou, no na rozdiel od nich je krémovejšia a chuťovo intenzívnejšia. „Nie je to ľadová triešť, ale ani pevný ľad. V lyžičke vydrží dosť dlho na to, aby ste ju dostali do úst, a potom sa okamžite rozplynie. Nie je krupicovitá ani úplne hladká. Je jednoducho dokonalá,“ napísala americká blogerka Nicole na svojom blogu Pinch My Salt. „Nechápem, ako sa z vody, cukru a pistácií môže stať niečo, čo chutí tak krémovo a zároveň je také ľahké a osviežujúce. Musí v tom byť trochu mágie,“ prezradila.

Instagram Post
Príspevok používateľa STRETTKO | GRANITA | COFFEE | BRUNCH (@strettko)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Jedzte ako Sicílčan

Ako vysvetlil taliansky magazín La Cucina Italiana, na Sicílii nejde len o letný dezert, ale o overenú klasiku, ktorá umožňuje začať deň sladko a sviežo. Tradične sa podáva s ešte teplou kysnutou brioškou, ktorú si miestni odtrhávajú po kúskoch a naberajú ňou granitu. Táto kombinácia je na ostrove natoľko rozšírená, že v mnohých kaviarňach tvorí základ letného raňajkového menu.

Má slovenské korene a taliansku mentalitu.
Prečítajte si tiež: Slovenka Anna má na Sicílii tri práce, po rozchode sa musí obracať: Na rozvod čakáte roky

„Na Sicílii sa granita najčastejšie je ráno na raňajky alebo ako druhé raňajky, čo môže turistov prekvapiť, pretože nie sú zvyknutí začínať deň mrazeným dezertom,“ vysvetlila americká blogerka Jessica Scott Romanová, ktorá dlhodobo žije v Taliansku. Američanku spočiatku prekvapila nielen samotná granita, ale aj spôsob jej konzumácie. „Sicílčania granitu poriadne premiešajú a potom si odtrhávajú kúsky briošky, ktorými ju naberajú. Nie namáčajú, ale naberajú,“ opísala s úsmevom tradíciu, ktorú sa vraj sama učila pomerne dlho.

Granita s brioškou.
Granita s brioškou. Foto: Wikimedia commons

Recept na pravú sicílsku granitu

Hoci základ receptu zostáva rovnaký, konzistencia aj chute sa na Sicílii líšia podľa regiónu. Najobľúbenejšie sú granity s príchuťou citróna, mandlí, pistácií, kávy, čokolády, jahôd a čiernych moruší. Ako uviedol magazín La Cucina Italiana, v Messine je dokonca kávová granita natoľko významnou súčasťou miestnej gastronómie, že získala označenie De.Co., ktorým mesto chráni svoje tradičné produkty. Ak si tam objednáte „mezza con panna“, dostanete kávovú granitu so šľahačkou a teplou brioškou. Pravú sicílsku granitu si však môžete vytvoriť aj doma vďaka jednoduchému a overenému receptu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Plný hrniec

Zdravé tipy

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.