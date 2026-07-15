Sofinka má akútnu leukémiu a toto bolo jediné, čo mohli urobiť. Kukláči z Nitry spravili krásne gesto
Muži zákona z mesta pod Zoborom do bodky naplnili heslo Pomáhať a chrániť.
Krásne gesto v týchto dňoch predviedli nitrianski kukláči, keď sa rozhodli pomôcť svojmu kolegovi. Ako informuje vo svojej reportáži pre Noviny.sk Diana Pavlisová, dcérka jedného z mužov zákona totiž bojuje s akútnou leukémiou a hoci dnes ešte transplantáciu nepotrebuje, nik nevie nateraz predpovedať, ako sa jej liečba vyvinie a čo prinesie budúcnosť.
Policajti sa preto rozhodli stať potenciálnymi darcami, keď vstúpili do registra darcov kostnej drene. Ich nezištná pomoc a nádherné gesto sa stretlo s veľkým ohlasom aj na sociálnych sieťach, kde ľudia pred ich skutkom skláňali z hláv pomyselný klobúk.
Potenciálni darcovia
Len jedenásťročná Sofia bojuje s vážnou diagnózou, lekári jej totiž diagnostikovali akútnu leukémiu. Jej otec je jedným z policajtov nitrianskeho pohotovostného útvaru, ktorých stav kolegovej dcérky nenechal chladným, a sa tak sa rozhodli, že s tým niečo urobia - a vstúpili do registra darcov kostnej drene.
„Prišli sme, aby sme podporili kolegovu dcérku, malú Sofiu, ktorá má akútnu leukémiu,“ uviedol policajt z PPÚ Nitra (Pohotovostný policajný útvar Nitra, pozn. red.) s tým, že budú zaradení do databázy darcov kostnej drene.