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Vďaka triku cestovateľky Janky viete, kedy prísť na letisko. Na odporúčaný čas sa nespoliehajte
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Vďaka triku cestovateľky Janky viete, kedy prísť na letisko. Na odporúčaný čas sa nespoliehajte

— Foto: Instagram @janka_travelhacker

Čas odletu nie je jediný údaj, ktorý si treba strážiť.

Na letisko prídete s pocitom, že máte ešte dosť času. Pokojne prejdete kontrolou, kúpite si kávu alebo sa usadíte neďaleko odletovej brány. Potom však stačí jediný pohľad na tabuľu a pohodový začiatok dovolenky sa môže zmeniť na stres. Lietadlo síce ešte neodletelo, no cestujúci sa už na jeho palubu dostať nemusia.

Koľko času si teda pred cestou nechať, aby človek zbytočne nečakal, ale zároveň neriskoval zmeškaný let? Známa cestovateľka Janka, ktorú ľudia poznajú ako Travel Hacker, sa na svojom Facebooku podelila o jednoduchý a rokmi overený spôsob, ako si príchod na letisko plánuje ona. Nestačí sa pritom pozerať iba na čas uvedený pri letenke.

Ktorý čas rozhoduje?

Cestujúci si väčšinou zapamätajú predovšetkým hodinu odletu. Dôležitý je však aj údaj označený ako „gate close“, teda čas, keď sa zatvára odletová brána. Ten môže nastať už približne polhodinu pred plánovaným odletom.

Instagram Post
Príspevok používateľa Janka Travelhacker (@janka_travelhacker)
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„Ten čas, kedy sa zatvára gate, je brutálne dôležitý, pretože to je čas, kedy už môže letecká spoločnosť uzatvoriť boarding a nepustiť ťa do lietadla,“ upozornila Janka.

Ani pohľad na lietadlo stojace za oknom preto nemusí znamenať, že cestujúceho ešte pustia na palubu.

Cestovateľka túto nepríjemnú skúsenosť zažila na vlastnej koži. Sedela iba kúsok od brány a venovala sa tvorbe príspevkov na sociálne siete. Keďže lietadlo nebolo plné, nástup cestujúcich prebehol rýchlejšie, než očakávala. 

„Potom bez výzvy gate zatvorili a ja som si mohla len búchať hlavu, lebo to bola moja chyba,“ priznala. Jej skúsenosť pripomína, že ani priestor v tesnej blízkosti brány nie je zárukou, že človek zachytí poslednú možnosť nastúpiť.

Jednoduchý trik

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