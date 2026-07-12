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Nečakajte, varuje ostatných. Eva Pavlíková musela ísť pod nôž, ale zostáva pozitívne naladená
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Nečakajte, varuje ostatných. Eva Pavlíková musela ísť pod nôž, ale zostáva pozitívne naladená

Eva Pavlíková zažíva netradičné leto.
Eva Pavlíková zažíva netradičné leto. — Foto: Facebook, eva.pavlikova.16, Wikimedia Commons, TV JOJ

Obľúbená herečka sa musela pred časom podrobiť náročnej operácii.

Prežíva netradičné leto, no nič neľutuje. Eva Pavlíková si totiž minulý mesiac musela ľahnúť pod nôž, keď v nitrianskej nemocnici absolvovala operáciu pravého bedrového kĺbu.

V týchto dňoch však naša obľúbená herečka už rehabilituje pod dohľadom odborníkov a fanúšikom na svojom profile na sociálnej sieti sa prihovorila s tým, že zákrok rozhodne neľutuje. Zároveň však poslala povzbudzujúce slová všetkým, ktorý podobný zákrok odkladajú - aby nečakali na to, kým bolesti ich úplne obmedzia v pohybe.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10240223590511146&set=pb.1343894288.-2207520000&type=3

Učí sa s ním zžiť

Eva Pavlíková podstúpila koncom júna plánovanú operáciu bedrového kĺbu, priznala to na sociálnej sieti s tým, že momentálne je už na rehabilitačnom oddelení.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10239977616921960&set=pb.1343894288.-2207520000&type=3

„Posielam vám letný pozdrav z FN v Nitre, kde mi 30. júna vymenili pravý bedrový kĺb. Týždeň som strávila na ortopédii a teraz som na rehabilitačnom oddelení, kde cvičím a učím sa zžiť s novým kĺbom. Všetko ide tak, ako má,“ zdôverila sa známa herečka, ktorá sa tiež prihovorila ľuďom s podobným problémom, aby na zákrok nečakali dovtedy, kým už pomaly nebudú vedieť ani chodiť.

Nič neľutuje

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