Nečakajte, varuje ostatných. Eva Pavlíková musela ísť pod nôž, ale zostáva pozitívne naladená
Obľúbená herečka sa musela pred časom podrobiť náročnej operácii.
Prežíva netradičné leto, no nič neľutuje. Eva Pavlíková si totiž minulý mesiac musela ľahnúť pod nôž, keď v nitrianskej nemocnici absolvovala operáciu pravého bedrového kĺbu.
V týchto dňoch však naša obľúbená herečka už rehabilituje pod dohľadom odborníkov a fanúšikom na svojom profile na sociálnej sieti sa prihovorila s tým, že zákrok rozhodne neľutuje. Zároveň však poslala povzbudzujúce slová všetkým, ktorý podobný zákrok odkladajú - aby nečakali na to, kým bolesti ich úplne obmedzia v pohybe.
Učí sa s ním zžiť
Eva Pavlíková podstúpila koncom júna plánovanú operáciu bedrového kĺbu, priznala to na sociálnej sieti s tým, že momentálne je už na rehabilitačnom oddelení.
„Posielam vám letný pozdrav z FN v Nitre, kde mi 30. júna vymenili pravý bedrový kĺb. Týždeň som strávila na ortopédii a teraz som na rehabilitačnom oddelení, kde cvičím a učím sa zžiť s novým kĺbom. Všetko ide tak, ako má,“ zdôverila sa známa herečka, ktorá sa tiež prihovorila ľuďom s podobným problémom, aby na zákrok nečakali dovtedy, kým už pomaly nebudú vedieť ani chodiť.