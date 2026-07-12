Slnko prospieva, ale aj škodí. Týchto päť vecí by ste mali vedieť ešte predtým, než vyjdete von
Slnečné žiarenie má mnoho pozitív,niektorí z nás však zabúdajú na to, že môže výrazným spôsobom aj uškodiť.
Zlepšuje nám náladu, pomáha vytvárať vitamín D a bez slnečného žiarenia by život na tejto planéte neexistoval. Slnko však zároveň urýchľuje starnutie pokožky či zvyšuje riziko rakoviny kože. A priveľa slnka môže spôsobiť niekoľko druhov vážnych zdravotných problémov.
Malé množstvo však, najmä skoro ráno, predtým, ako je najjasnejšie, vám môže byť v niektorých ohľadoch prospešné. Ako informuje WebMD.com, tu je len niekoľko vecí, ktoré by ste však o slnečnom žiarení mali ovládať ešte predtým, než vyjdete von.
5. Vitamín D
Slnečné UV lúče pomáhajú vášmu telu vytvárať túto živinu, ktorá je dôležitá pre vaše kosti, krvinky a imunitný systém. Taktiež vám pomáhajú prijímať a využívať určité minerály, ako je vápnik a fosfo. A hoci väčšina ľudí získava dostatok vitamínu D z potravy, deti, ktoré ho nemajú, môžu dostať krivicu, ktorá mäkne a oslabuje ich kosti.
4. Lepší spánok
Vaše oči potrebujú svetlo, aby si nastavili vnútorné hodiny vášho tela. Zdá sa, že najmä ranné slnečné svetlo pomáha ľuďom zaspať v noci. To môže byť dôležitejšie s pribúdajúcim vekom, pretože vaše oči sú menej schopné prijímať svetlo a je pravdepodobnejšie, že budete mať problémy so zaspávaním.
3. Chudnutie
Zdá sa, že ranné svetlo tiež pomáha ľuďom udržiavať si pohodu. Na jej dosiahnutie potrebujete 20 až 30 minút medzi 8:00 a 12:00, ale čím skôr začnete, tým lepšie to funguje. Vedci sa domnievajú, že slnečné lúče môžu zmenšiť tukové bunky pod povrchom pokožky. Viac slnečného svitu pravdepodobne znamená aj viac pohybu, čo je pre vás v mnohých ohľadoch dobré, vrátane chudnutia.