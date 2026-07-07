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Nikto ti neuverí, zastrašovali ju. Speváčka Sima má po pekle z detstva oporu v staršom Tomášovi
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Nikto ti neuverí, zastrašovali ju. Speváčka Sima má po pekle z detstva oporu v staršom Tomášovi

Sima v detstve / S partnerom.
Sima v detstve / S partnerom. — Foto: Reprofoto YouTube/Do2x - Sima Evolúcia, Instagram/simonahegerova

V jeden moment sa rozhodla, že o svojej bolestivej minulosti bude hovoriť.

Niektoré sny sa rodia potichu, ale cesta k nim býva plná skúšok. Speváčka Simona Hegerová odmalička presne vedela, čo od života chce, no za jej úspechom sa dnes skrývajú roky driny aj temných spomienok. Jej príbeh je však dôkazom, že konzistentnosť a disciplína skôr či neskôr prinesú svoje ovocie.

Plán B neprichádzal do úvahy

V deviatich rokoch väčšina detí netuší, kam ich život zaveje, no Sima mala už v tom čase vo svojej budúcnosti jasno. „Vôbec som nerátala s plánom B. Svoj cieľ a víziu o budúcnosti som brala seriózne a vážne. Ževraj som spievala už predtým, odmalička, ale pamätám si, že od deviatich som to naozaj brala seriózne, že toto je to, čo chcem v živote robiť,“ priznala známa umelkyňa pre Aktuality.

Foto: Reprofoto YouTube/Do2x - Sima Evolúcia

Študovala na dopravnej škole a kým sa ešte hudbou nemohla živiť, pracovala ako špeditérka. Vedela totiž, že ak chce do spievania investovať sto percent svojho času, musí najprv urobiť kompromis. Od rodičov sa odsťahovala hneď po maturite a aby mala z čoho platiť účty, začala pracovať.

Svojmu snu podriadila takmer všetko

Ešte predtým jej však do života vstúpila láska„Naše prvé stretnutie bolo na koncerte, kde som spievala iba ako hosť, ktorý si prišiel zaspievať dve skladby a on tam hral na klavíri. Oslovil ma, že by so mnou chcel spolupracovať, že by sme mohli ísť do štúdia niečo nahrať. Stretli sme sa, nahrali nejaké demá a potom sme to nejako preklenuli do vzťahu,“ zaspomínala si na svoje začiatky s Tomášom Gajlíkom.

Instagram Post
Príspevok používateľa SIMA (@simonahegerova)
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S ich vzťahom speváčkina mama spočiatku vôbec nesúhlasila. Galjo, ako ho všetci prezývajú, je totiž od Simy o 18 rokov starší, a to sa jej v tom čase vôbec nepozdávalo. Keď však dcérinho priateľa spoznala, atmosféra sa vraj úplne zmenila a prijala ho.

Speváčka Sima čaká svoje prvé dieťatko.
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Sima svojmu snu už počas štúdia podriadila takmer všetko. Noci trávila v štúdiu, odkiaľ ráno utekala na vlak, ktorým sa odviezla do školy, domov sa chodila len nakrátko vyspať a hneď sa vracala späť k hudbe. Nikdy to pritom nebrala ako obetu, práve naopak.

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