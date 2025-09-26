Idylická atmosféra a prostredie ako z rozprávky. Druhú najkrajšiu dedinu sveta máme len kúsok za hranicami
V Číne si vraj vytvorili kópiu tejto dediny, pretože tamojších obyvateľov natoľko uchvátila.
Keď ide o tie najúchvatnejšie mestá a obce, množstvo sa nachádza na starom kontinente. Dôkazom je aj rebríček magazínu Forbes, ktorý zaradil medzi najkrajšie dediny sveta až osem európskych. Na druhom mieste sa umiestnila idylická obec vzdialená len štyri hodiny od slovenských hraníc, ktorá svojou krásou inšpirovala aj tvorcov obľúbenej rozprávky Ľadové kráľovstvo.
Všetko tam spolu hrá
Rakúsku dedinku Hallstatt obklopujú zalesnené štíty a žiarivo sa trblietajúce jazero. Podľa magazínu Forbes toto miesto vyzerá ako vystrihnuté z rozprávkovej knižky. Má na tom zásluhu aj fakt, že jeho historickú atmosféru harmonicky pretína ruch útulných kaviarní a všetko do seba dokonale zapadá.
Niet divu, že sa povráva, že Hallstatt je jednou z dedín, ktoré svojou malebnosťou inšpirovali aj tvorcov obľúbenej rozprávky Ľadové kráľovstvo. Krása tejto obce však už dávno nie je tajomstvom a hoci má len 700 obyvateľov, podľa magazínu Time Out ju denne navštívi až 10-tisíc turistov, čo so sebou prináša aj isté bremeno.
Kópiu si vytvorili aj v Číne
Ak ste Hallstatt ešte na vlastné oči nevideli, určite si ho pripíšte na svoj cestovateľský zoznam. Cesta zo západného Slovenska trvá približne štyri hodiny a do dedinky je najlepšie vyraziť autom. Už po ceste vás totiž uchváti výhľad na Alpy, ktorý jednoznačne stojí za to.