Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
V kabelke nosila list, lebo tušila, že sa jej čosi stane. V prípade učiteľky Zuzky vyvodia zodpovednosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Ilustračné foto / Vygenerované AI

Po horúčavách a daždi Slovákom praskajú paradajky. Najviac náchylné sú dve odrody, takto problém vyriešite

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Ilustračné foto / Vygenerované AI

Po horúčavách a daždi Slovákom praskajú paradajky. Najviac náchylné sú dve odrody, takto problém vyriešite

Ilustračné obrázky.

Veľká búrková MAPA: Problémy začnú v troch častiach Slovenska, spadnúť môže aj sto litrov na m2

Ilustračný obrázok.

Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch

S ventilátorom robíme stále tú istú chybu. Počas tropických dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Ilustračná fotografia.

Slováci robia po kúpe melóna stále tú istú chybu. Hygienička radí, kedy ho už treba radšej vyhodiť

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

V kabelke nosila list, lebo tušila, že sa jej čosi stane. V prípade učiteľky Zuzky vyvodia zodpovednosť

Zosnulá učiteľka Zuzka V.
Zosnulá učiteľka Zuzka V. — Foto: Donio.sk

Vyšetrovateľom opísala, že správanie jej manžela sa stupňuje a nevie predvídať, čo urobí, ak sa dostane na slobodu.

Keď učiteľka Zuzana z Gelnice prosila o pomoc pred násilným manželom, verila, že ju systém ochráni. Namiesto pocitu bezpečia však podľa nových zistení čelila sérii zlyhaní, ktoré dnes priznáva aj Generálna prokuratúra. Jedným z najbolestivejších odhalení je, že pri sebe nosila list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo, informoval denník SME.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vxEJj9R1y75RsG4FECUJSVpvx1RLaDCZzsWowViyoDTkd2a1CKQiAk17HFa4x1SHl&id=100064021966129

Opakované násilie

Zuzana bola obľúbenou učiteľkou zo Základnej školy v Gelnici, mamou dvoch detí a ženou, ktorá ešte donedávna verila, že dokáže ochrániť svoju rodinu ochrániť. Jej manžel Tomáš bol podľa doterajších informácií 23 rokov abstinujúcim alkoholikom. Keď však začiatkom roka 2026 začal opäť piť, všetko sa zmenilo.

Zosnulá učiteľka Zuzka z Gelnice.
Prečítajte si tiež: Učiteľka Zuzka z Gelnice verila, že začína nový život. Po tragédii môžeme pomôcť jej dvom deťom

Najprv prišli hádky, potom psychický nátlak a ničenie osobných vecí. Podľa denníka Korzár Zuzana vo výpovediach opísala, že ju manžel obviňoval z nevery, sledoval ju, bral jej veci a zámerne ich ničil. Postupne pribudli aj fyzické útoky. V júni 2025 ju udrel do tváre, v novembri ju chytil pod krk a začiatkom tohto roka dokonca v byte zapálil osušky. Vo februári prišiel útok, po ktorom sa rozhodla konať. Keď boli deti mimo domu, muž ju podľa jej výpovede schytil pod krk a kričal na ňu: „Zaškrtím ťa.“ Zuzane sa podarilo vyslobodiť, ujsť z bytu a zo schodiska privolať políciu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=27347291284928420&set=a.807033952714181&type=3&ref=embed_post

Verila, že štát jej pomôže

Na polícii otvorene hovorila o tom, že sa bojí o svoj život. Vyšetrovateľom opísala, že správanie jej manžela sa stupňuje a nevie predvídať, čo urobí, ak sa dostane na slobodu. „Opakujúce a stupňujúce incidenty zo strany manžela vo mne vyvolávajú presvedčenie, že bez zásahu kompetentných orgánov sa situácia už nevyrieši,“ uviedla podľa uznesenia citovaného denníkom Korzár.

Ilustračné fotografie
Prečítajte si tiež: Skrytých alkoholikov odhalí sedem znakov. Môžete mať aj stabilnú prácu, no vediete dvojitý život

Preto požiadala súd o zákaz priblíženia aj o vylúčenie manžela zo spoločného bytu. Sudca jej návrhu nevyhovel. Keďže bol muž v tom čase vo väzbe, podľa súdu neexistovala naliehavosť na vydanie neodkladného opatrenia. Iný sudca, ktorý rozhodoval o väzbe, pritom vo svojom rozhodnutí upozornil, že existuje dôvodná obava, že muž bude voči manželke pokračovať v hrubých a agresívnych prejavoch, najmä pod vplyvom alkoholu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=28089627093971869&set=a.1377615265599748

Len 11 dní na slobode

Začiatkom júna bol Tomáš V. uznaný vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania. Dňa 9. júna rozhodol súd o jeho prepustení na slobodu a uložil mu podmienečný trest. Nenariadil zákaz priblíženia ani zákaz vstupu do spoločného obydlia. Zuzanu nikto neinformoval, že jej manžel je opäť na slobode. Systém totiž doteraz fungoval tak, že obeť dostane takúto informáciu iba v prípade, ak o to sama požiada. Navyše sa rozhodnutia medzi súdmi a políciou doručujú klasickou poštou, čo môže znamenať aj niekoľkodňové oneskorenie. Len 11 dní po manželovom prepustení Zuzana prišla o život.

Po tragédii nechal generálny prokurátor Maroš Žilinka preveriť celý postup polície aj prokuratúry. Výsledky kontroly označil za mimoriadne vážne.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Plný hrniec

Zdravé tipy

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.