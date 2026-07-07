V kabelke nosila list, lebo tušila, že sa jej čosi stane. V prípade učiteľky Zuzky vyvodia zodpovednosť
Vyšetrovateľom opísala, že správanie jej manžela sa stupňuje a nevie predvídať, čo urobí, ak sa dostane na slobodu.
Keď učiteľka Zuzana z Gelnice prosila o pomoc pred násilným manželom, verila, že ju systém ochráni. Namiesto pocitu bezpečia však podľa nových zistení čelila sérii zlyhaní, ktoré dnes priznáva aj Generálna prokuratúra. Jedným z najbolestivejších odhalení je, že pri sebe nosila list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo, informoval denník SME.
Opakované násilie
Zuzana bola obľúbenou učiteľkou zo Základnej školy v Gelnici, mamou dvoch detí a ženou, ktorá ešte donedávna verila, že dokáže ochrániť svoju rodinu ochrániť. Jej manžel Tomáš bol podľa doterajších informácií 23 rokov abstinujúcim alkoholikom. Keď však začiatkom roka 2026 začal opäť piť, všetko sa zmenilo.
Najprv prišli hádky, potom psychický nátlak a ničenie osobných vecí. Podľa denníka Korzár Zuzana vo výpovediach opísala, že ju manžel obviňoval z nevery, sledoval ju, bral jej veci a zámerne ich ničil. Postupne pribudli aj fyzické útoky. V júni 2025 ju udrel do tváre, v novembri ju chytil pod krk a začiatkom tohto roka dokonca v byte zapálil osušky. Vo februári prišiel útok, po ktorom sa rozhodla konať. Keď boli deti mimo domu, muž ju podľa jej výpovede schytil pod krk a kričal na ňu: „Zaškrtím ťa.“ Zuzane sa podarilo vyslobodiť, ujsť z bytu a zo schodiska privolať políciu.
Verila, že štát jej pomôže
Na polícii otvorene hovorila o tom, že sa bojí o svoj život. Vyšetrovateľom opísala, že správanie jej manžela sa stupňuje a nevie predvídať, čo urobí, ak sa dostane na slobodu. „Opakujúce a stupňujúce incidenty zo strany manžela vo mne vyvolávajú presvedčenie, že bez zásahu kompetentných orgánov sa situácia už nevyrieši,“ uviedla podľa uznesenia citovaného denníkom Korzár.
Preto požiadala súd o zákaz priblíženia aj o vylúčenie manžela zo spoločného bytu. Sudca jej návrhu nevyhovel. Keďže bol muž v tom čase vo väzbe, podľa súdu neexistovala naliehavosť na vydanie neodkladného opatrenia. Iný sudca, ktorý rozhodoval o väzbe, pritom vo svojom rozhodnutí upozornil, že existuje dôvodná obava, že muž bude voči manželke pokračovať v hrubých a agresívnych prejavoch, najmä pod vplyvom alkoholu.
Len 11 dní na slobode
Začiatkom júna bol Tomáš V. uznaný vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania. Dňa 9. júna rozhodol súd o jeho prepustení na slobodu a uložil mu podmienečný trest. Nenariadil zákaz priblíženia ani zákaz vstupu do spoločného obydlia. Zuzanu nikto neinformoval, že jej manžel je opäť na slobode. Systém totiž doteraz fungoval tak, že obeť dostane takúto informáciu iba v prípade, ak o to sama požiada. Navyše sa rozhodnutia medzi súdmi a políciou doručujú klasickou poštou, čo môže znamenať aj niekoľkodňové oneskorenie. Len 11 dní po manželovom prepustení Zuzana prišla o život.
Po tragédii nechal generálny prokurátor Maroš Žilinka preveriť celý postup polície aj prokuratúry. Výsledky kontroly označil za mimoriadne vážne.