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Zažijete krištáľovo čistú vodu a výhľad ako z rozprávky. Neďaleko Slovenska sa ukrýva podzemný klenot
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Zažijete krištáľovo čistú vodu a výhľad ako z rozprávky. Neďaleko Slovenska sa ukrýva podzemný klenot

Zábery z blízkeho okolia jaskyne.
Zábery z blízkeho okolia jaskyne. — Foto: Facebook/Molnár János Cave Official

Steny sú posiate minerálmi aj skamenenými mušľami.

Budapešť je známa svojimi termálnymi kúpeľmi, no len málokto tuší, že pod historickými ulicami mesta sa ukrýva skutočný poklad – rozsiahly podzemný jaskynný svet s geotermálnymi prameňmi a kráľovsky modrou vodou, ktorý je dlhý takmer 6 kilometrov a hlboký 90 metrov. Jaskyňa Molnár János je jednou z najväčších aktívnych termálnych jaskýň na svete a patrí k malej skupinke podobných priestorov, ktoré sú sprístupnené aj pre certifikovaných jaskynných potápačov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/molnarjanoscave/photos/pb.100063528105160.-2207520000/5590488314315052/?type=3

Voda, ktorá prekvapí teplotou

Neobyčajné podzemné more neďaleko slovenských hraníc stále rastie. Podľa CNN tam cez skaly aj naďalej presakuje voda bohatá na sírovodík a oxid uhličitý, čo vytvára kyslastý kokteil, ktorý nahlodáva steny. Výsledkom je labyrint komôr a chodieb podobný švajčiarskemu syru.

„Teplovodné jaskyne sú veľmi zriedkavé. Jaskynné potápanie totiž zvyčajne znamená, že treba byť pripravený na vodu, ktorá má štyri až 15 stupňov Celzia. Tu je v horných vrstvách 27 stupňov,“ vysvetlil pre CNN potápačský sprievodca Csaba Gőcze.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/molnarjanoscave/posts/pfbid02Ei1kPG9DbYWjhq94QKEjD68m2qptAnM2fpiQPqiwWVVywq76VPxqA2NLXhGj6dSFl

Jaskyňa plná surrealistických scenérií

Časť vody zásobuje neďaleké kúpele Lukács. Pod povrchom jej teplota klesá na 20 stupňov, nižšie aj na 17, pretože sa mieša s chladnejšou vodou z Budínskych vrchov a na rozdiel od kľukatých a úzkych chodieb, aké bývajú v iných jaskyniach, Molnár János vyniká priestrannými komorami a miernymi prúdmi, ktoré nadchnú každého, kto jaskyne vstúpi.

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