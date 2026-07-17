Vyzerajú drsne, ale majú obrovské srdcia. Chlapci zo sídliska Košičanom jedným činom vrátili vieru v dobro
Ich pomoc sa neskončila jedným dobrým skutkom.
Hovoria si Chlapci zo sídliska a na prvý pohľad budia rešpekt. Statní Košičania pritom dobrovoľne pomáhajú na mestskom sídlisku a prispievajú k väčšej bezpečnosti. Problémy riešia slušne, s pokojom a najnovšie ukázali, že majú aj srdce na správnom mieste. Vďaka nezištnej pomoci a gestu, ktoré prejavili neznámemu páru, totiž mnohým pripomenuli, že dobro medzi ľuďmi stále existuje.
Nikoho nebijú ani sa nevyhrážajú
Majú za sebou kurz prvej pomoci, pravidelne hliadkujú na sídlisku Ťahanovce a sú prví, ktorí riešia problémy a dohliadajú na bezpečnosť. „Ako partia sme sa stretli a povedali si, že na to dáme pozor. Nejdeme nikoho biť, nikomu sa vyhrážať. Prejdeme okolo, vidíme, že niekto pije alkohol tam, kde by nemal, upozorníme ho a pokiaľ nás počúvne, budeme radi. Pokiaľ nás nepočúvne, riešime to tak, že budeme volať mestskú políciu,“ vysvetlili dobrovoľníci v reportáži Reflexu Televízie Markíza.
Miestni si ich pomoc vážia a často na nich obracajú, keď na sídlisku spozorujú niečo podozrivé. Keď teda od nich nedávno dostali echo, že sa v neďalekej rekreačnej zóne pre rodiny s deťmi zdržiavajú neprispôsobiví občania, ktorí robia hluk, neporiadok a popíjajú alkohol, situáciu išli riešiť. Po príchode však nikoho takého v altánku nenašli, práve naopak.
Kúpili im ho z vlastného vrecka
„Stretli sme len jeden pár – muža a ženu, ktorých sme už poznali z našich predchádzajúcich obchôdzok. Sú bez domova a v minulosti prespávali na sídlisku... Porozprávali sme sa s nimi a spýtali sa, čo by im momentálne najviac pomohlo. Odpoveď bola jednoduchá – stan. Preto sme sa s chlapcami rozhodli, že sa poskladáme a stan im kúpime. Dohodli sme sa, že im ho odovzdáme osobne,“ uviedli Chlapci zo sídliska v príspevku na sociálnej sieti. To ale nebolo všetko.