Slováci sem cestujú za úkazom, ktorý pripomína bájnu Atlantídu. V tomto jazere je zatopené kraľovstvo
Za kúskom nezvyčajného prírodného javu nemusíte cestovať ďaleko.
Cestovatelia z celého sveta sú ochotní vydať sa na cestu len kvôli tomu, aby tento úkaz videli na vlastné oči. Jazero s krištáľovo čistou vodou skrýva podvodný les, vrátane lesných cestičiek či lavičiek na chvíľku oddychu. Práve vďaka tomu o tomto mieste mnohí hovoria ako o skutočnej Atlantíde.
Úkaz, ktorý sa len tak nevidí
Jazero Grüner See leží asi 240 kilometrov od Bratislavy a obklopené je horami. Celosvetovú pozornosť si však nevyslúžilo len vďaka svojej zelenej farbe, ktorá miestami vytvára dojem, že ju musel niekto namaľovať. Jazero sa totiž počas roka mení, pričom v zime dosahuje hĺbku len približne jeden meter a aj jeho rozloha sa zmenší na minimum.
Práve v zimnom období sa v jeho okolí môžete prejsť po vyznačených turistických chodníčkoch, alebo sadnúť si na lavičku. Všetko sa však zmení s príchodom leta, keď sa celé toto prostredie a krajina v okolí ocitne pod jeho hladinou. Samotné jazero aj jeho okolie je súčasťou prírodnej rezervácie, ktoré sa v lete zatopí vodou z roztopených ľadovcov a snehu z okolitých hôr.
Cieľ potápačov
Vďaka svojej polohe jazierko teda zachytáva vodu z okolia a úplne prirodzene sa hĺbka z jedného metra zmení aj na dvanásťmetrového giganta. V krátkom čase sa tak chodníky, mostíky, lavičky ale aj celé stromy ocitnú pod vodnou hladinou. Jazero takto rozšíri svoju šírku o ďalších sto metrov.
Vidieť zatopenú krajinu na vlastné oči pod vodnou hladinou bolo dlho cieľom potápačov. Toto podvodné divadlo však netrvá dlho, pretože približne koncom júla voda v jazere postupne zase opadne a lavičky aj turistické chodníčky sa znova vynoria.