Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Holými rukami museli zabíjať zvieratá. Manželia po incidente s veľrybou prežili 117 dní na otvorenom oceáne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Z Československa ušiel na zapáchajúcom hovnocuce slobody. Bohumil oklamal komunistov a nechal im odkaz

Veľký test opaľovacích krémov poriadne prekvapil. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Kopček zmrzliny za 35 centov a bazén za 1,70 eura. Toto mesto šokuje cenami ako za starých čias

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Holými rukami museli zabíjať zvieratá. Manželia po incidente s veľrybou prežili 117 dní na otvorenom oceáne

Manželia počas boja za prežitie ukázali silu svojej oddanosti.

Láska v dobrom aj v zlom. Keď si pred oltárom sľubovali vernosť, netušili, že ich láska a manželstvo prejde skúškou, ktorú iné páry v živote nezažijú. Maurice a Maralyn Baileyovci totiž strávili na otvorenom oceáne 117 dní, kým sa dočkali pomoci. V tých chvíľach už boli zmierení aj s myšlienkou, že jeden z nich ďalšie dni neprežije. Hnacím motorom na ceste za záchranou bola pritom práve Maralyn, ktorá sama nevedela plávať.

Na ceste za novým životom

Pri predstave páru, ktorý sa plaví na jachte, si väčšina ľudí predstaví nejakú zámožnú dvojicu. V tomto prípade to však bolo inak. Pre Mauricea a Maralyn bola jachta ich jediným majetkom. On bol utiahnutý samotár, ktorý pracoval ako obrábač kovov. Svoju prvú lásku v živote stretol, keď mal už 30 rokov – bola to práve Maralyn.

Tá bola atraktívna, spoločenská a mnoho ľudí nechápalo, prečo tak učaroval práve on. Vzali sa a krátko na to sa ukázalo, ako jej dobrodružná povaha a jeho samotárstvo nádherne zapadlo do seba. Maralyn prišla s návrhom, aby rozpredali celý svoj majetok, kúpili si loď a vydali sa do sveta.

PREHRAŤ VIDEO

Ich konečným cieľom mal byť Nový Zéland, kde mali začať nový život. Nápad, ktorý vyzerá ako chvíľková nerozvážnosť, však mali do detailov premyslený. Na prestavbe jachty pracovali päť rokov a Maurice prešiel aj kapitánskymi skúškami, pričom sa naučil aj navigovať loď pomocou hviezd.

Prečítajte si tiež: Na palube ostal do poslednej chvíle. Tajný hrdina z Titanicu svoje miesto v člne prenechal ženám a deťom

Ich loď však nemala žiadne moderné vybavenie vrátane rádia, čo bolo ich vedomé – a ako sa neskôr ukázalo – aj zlé rozhodnutie. Maurice prosto nechcel mať akékoľvek spojenie so svetom a na plavbe si túžil vychutnať samotu. Maralyn mala za úlohu starať sa o kuchyňu. Na more vyrazili 28. júna 1972 z anglického Southamptonu, Maralyn mala v tom čase 31 rokov, Maurice 39.

Takmer všetko bez problémov

Prvé mesiace na vode boli ukážkové. Užívali si plavbu a Maralyn sestre z každého zastavenia posielala pohľadnice. V tej dobe nebol iný spôsob, ako dať o sebe vedieť. „V poslednej pohľadnici z Panamy mi písala, že nebojte sa, že teraz o sebe nedám vedieť, prechádzame cez Galapágy,“ spomínala jej sestra po rokoch pre BBC. To, že od sestry nemá žiadnu správu, teda nepovažovala za podozrivé.

Instagram Post
Príspevok používateľa This is Love (@thisisloveshow)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Cesta z Panamy na Galapágy mala podľa plánov trvať desať dní, ich plavba sa však skončila na šiesty deň. Práve vtedy do trupu ich lode narazila obrovská veľryba. Od tohto momentu trvalo 40 minút, kým sa ich jachta úplne potopila. Stalo sa tak 4. marca 1973. V tej chvíli sa sústredili na to, aby svoj záchranný nafukovací čln vybavili najväčším množstvom zásob.

Nasledujúce štyri mesiace napokon strávili v člne bez motora, do ktorého sa im podarilo premiestniť niekoľko nádob s vodou, 33 konzerv jedla či kompas. Ich jedinou možno záchranou bolo prosto vydržať a prežiť, kým sa v ich blízkosti objaví iná loď. Zásoby sa po čase minuli a manželom neostalo nič iné ako siahnuť na extrémnejšie spôsoby toho, ako sa udržať nažive.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

ZÁHRADKÁRI, toto si uložte: Zoznam zeleniny, ktorú treba vysadiť na hriadky po cesnaku a cibuli – prinesú rýchlu a BOHATÚ úrodu!

ZÁHRADKÁRI, toto si uložte: Zoznam zeleniny, ktorú treba vysadiť na hriadky po cesnaku a cibuli – prinesú rýchlu a BOHATÚ úrodu!

Umývadlo odteká HNEĎ: Toto len nalejem rovno do odtoku a pustím vodu – EXTRÉMNE účinná metóda!

Umývadlo odteká HNEĎ: Toto len nalejem rovno do odtoku a pustím vodu – EXTRÉMNE účinná metóda!

Kliešte sa ho BOJA ako ohňa: Budete v bezpečí, pretože tento trik VŽDY funguje!

Kliešte sa ho BOJA ako ohňa: Budete v bezpečí, pretože tento trik VŽDY funguje!

Zázračný recept pre vašu záhradu počas LETA: 1 polievková lyžia ku koreňom zvýši úrodu až päťnásobne!

Zázračný recept pre vašu záhradu počas LETA: 1 polievková lyžia ku koreňom zvýši úrodu až päťnásobne!

Plný hrniec

Na dovolenke v Taliansku som videl takto pripravovať obyčajnú CUKETU: Je NAOZAJ chutnejšia ako mäso – rýchly a jednoduchý recept!

Na dovolenke v Taliansku som videl takto pripravovať obyčajnú CUKETU: Je NAOZAJ chutnejšia ako mäso – rýchly a jednoduchý recept!

Zapečená cuketa so šunkou a mozzarellou: Fit obed pre celú rodinu s fantastickou chuťou!

Zapečená cuketa so šunkou a mozzarellou: Fit obed pre celú rodinu s fantastickou chuťou!

Pekelne dobré STEHIENKA z rúry: Chutia úplne ako z grilu a tá vôňa v kuchyni sa nedá ani opísať!

Pekelne dobré STEHIENKA z rúry: Chutia úplne ako z grilu a tá vôňa v kuchyni sa nedá ani opísať!

Už ste niekedy skúsili ROZTOPENÉ zemiaky? Recept na najdokonalejšiu prílohu vďaka JEDNEJ prísade!

Už ste niekedy skúsili ROZTOPENÉ zemiaky? Recept na najdokonalejšiu prílohu vďaka JEDNEJ prísade!

Zdravé tipy

Jedzte listy púpavy, ak chcete mať zdravú krv a pečeň: Tu je RECEPT!

Jedzte listy púpavy, ak chcete mať zdravú krv a pečeň: Tu je RECEPT!

Toto schová do vrecka drahé masky z obchodu: Kaderníčka mi poradila zázračný recept na zastavenie vypadávania a husté vlasy – vlasy tak rýchlo ešte nerástli!

Toto schová do vrecka drahé masky z obchodu: Kaderníčka mi poradila zázračný recept na zastavenie vypadávania a husté vlasy – vlasy tak rýchlo ešte nerástli!

Pravdepodobne ju máte vo svojej záhrade aj vy, len ste si mysleli, že je to burina: Už NIKDY neničte túto rastlinu!

Pravdepodobne ju máte vo svojej záhrade aj vy, len ste si mysleli, že je to burina: Už NIKDY neničte túto rastlinu!

Po obyčajnom petržlene sa chudne za pár dní: Spravte s ním toto a máte bleskový detox a rozpúšťač tukov v jednom!

Po obyčajnom petržlene sa chudne za pár dní: Spravte s ním toto a máte bleskový detox a rozpúšťač tukov v jednom!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.