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Chorvátsky Havaj je skrytým pokladom. Turisti hovoria o raji, no po príchode ich čaká jedno prekvapenie
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Chorvátsky Havaj je skrytým pokladom. Turisti hovoria o raji, no po príchode ich čaká jedno prekvapenie

Pláž Sakarun.
Pláž Sakarun. — Foto: Instagram - @cro_pixel; Wikimedia commons (Laurent de Walickf)

Recenzie turistov sa zhodujú v jednej veci.

Tyrkysová voda, žiarivé pobrežie, vôňa borovíc a zátoka, ktorá na fotografiách vyzerá skôr ako niekde v Karibiku než na Jadrane. Práve preto si jedno z najznámejších miest chorvátskeho pobrežia vyslúžilo prezývku chorvátsky Havaj. Kým jedni ho označujú za raj, do ktorého by sa okamžite vrátili, iní priznávajú, že ich realita po príchode prekvapila.

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Príspevok používateľa Visit Croatia (@visit.croatia)
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Pláž, ktorá sa dostala medzi najkrajšie na svete

„Pláž Sakarun patrí medzi najznámejšie prírodné pláže v Chorvátsku. Preslávila sa bielymi kamienkami, tyrkysovým morom a zachovanou prírodou, ktorá ju obklopuje. Práve vďaka výnimočným farbám ju mnohí prirovnávajú k exotickým plážam a nazývajú ju chorvátskym Havajom,“ informoval chorvátsky portál Punkufer.

Európske Seychely.
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Reč je o pláži Sakarun, ktorá leží na ostrove Dugi otok. Meria približne 800 metrov a za svoju typickú tyrkysovú farbu vďačí jemnému piesku a štrku na morskom dne. More je tu plytké, takže patrí medzi obľúbené miesta rodín s deťmi aj tých, ktorí si chcú pokojne zaplávať alebo len oddychovať pri brehu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/26999053603065954/

Karibik Jadranu

Pláž si nezískala pozornosť iba medzi domácimi. Je členom prestížneho združenia The Most Beautiful Bays in the World, ktoré združuje najkrajšie zátoky sveta, a pravidelne sa objavuje aj v rebríčkoch najkrajších pláží planéty.

Ilustračný obrázok
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Podobne ju opisuje aj cestovateľský portál Tripadvisor, ktorý jej dal prezývku Karibik Jadranu. „Žiarivo modrá voda je plytká a pokojná, takže je ideálna na oddych aj pre rodiny s deťmi. V okolí sa oplatí navštíviť maják Veli Rat alebo sa vybrať na šnorchlovanie k vraku potopenej lode,“ uviedol portál, na ktorom nájdete aj recenzie návštevníkov. Práve farba mora patrí medzi veci, ktoré návštevníci spomínajú najčastejšie.

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Príspevok používateľa Érica Valiati | Imagem Estilo e Posicionamento para Mulheres (@ericavaliati)
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Plusy a mínusy

„More je čisté a nádherné, pláž je upravená a určite stojí za návštevu,“ napísal na Tripadvisore Mario, ktorý sem prišiel s rodinou. Holandský cestovateľ Heijmans označil Sakarun za „skutočnú modrú lagúnu“. „More je krištáľovo čisté a má nádhernú tyrkysovú farbu. Je to miesto, ktoré by mal človek aspoň raz navštíviť,“ uviedol. Pozitívnu skúsenosť opísal aj Michael zo Spojeného kráľovstva.

Chorvátske rozsiahle pobrežie je známe kamennými plážami, ale nájdu sa aj miesta pre milovníkov piesku.
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„Veľmi pekná pláž, ktorá nebola príliš preplnená. Na jej konci sme našli výborné občerstvenie,“ napísal. Taliansky turista Puccio zase priznal, že ho prekvapilo aj to, že napriek hlavnej sezóne nezažil veľké davy. „More má karibské farby a ani počas prvého augustového týždňa sme tu nenašli preplnenú pláž,“ uviedol. V recenziách sa však opakuje aj jedna výhrada.

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