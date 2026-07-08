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Po dovolenke doma našli črepiny z ruského projektilu. Najväčším šťastím Petra Osuského je obetavá manželka
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Po dovolenke doma našli črepiny z ruského projektilu. Najväčším šťastím Petra Osuského je obetavá manželka

Peter Osuský počas natáčania rozhovoru / Ako maturant.
Peter Osuský počas natáčania rozhovoru / Ako maturant. — Foto: Archív Post Bellum a Petra Osuského

Základ je, aby človek mal pevnú oporu doma v manželke, myslí si.

Otec bol dermatológ, mama očná lekárka a o rodinnej histórii sa dozvedal najmä od maminho brata. Otec Petra Osuského, ktorý sa narodil 11. októbra 1953 v Bratislave, sa popri medicíne venoval basketbalu - najprv ako hráč a neskôr ako rozhodca a funkcionár. Starý otec pamätníka bol biskup západného dištriktu, profesor Samuel Štefan Osuský - teológ, filozof, zakladateľ bohosloveckého štúdia na Slovensku. Jeho bratranec Štefan Osuský, ktorý bol právnik, diplomat a politik, sa stal krstným otcom Petrovho otca Jána.

Peter Osuský s mamou.
Peter Osuský s mamou. Foto: Archív Petra Osuského

Mama Oľga rodená Krivošová bola očná lekárka a on sa o bohatej rodinnej histórii dozvedal najmä od maminho brata - lekára Jána Krivoša, ktorého celoživotným záujmom bola história a politika. Vlastnil veľkú knižnicu a pre Petra bol veľkou inšpiráciou. V roku 1861 sa jeho prapradedo Ján Krivoš zúčastnil Memorandového zhromaždenia v Turčianskom svätom Martine.

Jeho syn Ján Krivoš, pradedo pamätníka, bol úspešný obchodník so železiarskym tovarom a mešťan, ktorý si zobral za manželku Nemku zo Stuttgartu. Mali spolu deväť detí. Pradedo počas sviatkov vyvesoval slovenskú trikolóru z balkóna svojho domu v Liptovskom Mikuláši a nebol ochotný ju zvesiť ani po vyzvaní stoličným úradom. Jeho celoživotné postoje dokumentuje skutočnosť, že bol účastný Martinskej deklarácie a bol jeden z jej deklarantov.

Príbeh výstavby Mohyly M. R. Štefánika

Biskup Samuel Štefan Osuský bol zakladateľom a predsedom družstva pre výstavbu Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle: „U starých rodičov v Liptovskom Mikuláši bol na knižnici celé moje detstvo krásny portrét Tomáša Garrigue Masaryka. Takzvaný brezovský starý otec, teda biskup Samuel, dostal od Kafku, autora sochy generála Štefánika, ktorá dnes znovu stojí pred Slovenským národným divadlom na nábreží Dunaja, jej menšiu kópiu. Išlo o znak vďaky za to, že starý otec Samuel bol zakladateľom a predsedom družstva pre výstavbu bradlianskej mohyly. A to bola vtedy významná vec, kde sa do akcie vyvážania, napríklad kamenia a travertínu potrebného na stavbu, zapojili všetci slušní brezovskí gazdovia. A že ich bolo! Na svojich koníkoch a na vozoch vyvážali tony a tony kamenia potrebného na stavbu Bradla. A keďže starý otec, v tom čase už profesor bohoslovia, toto všetko koordinoval a zastrešoval, dostalo sa mu tej cti a toho daru od Bohuslava Kafku. Takže štefánikovská a masarykovská tradícia v našej rodine pretrvávali a, samozrejme, že ma to formovalo.“

S rodičmi.
S rodičmi. Foto: Archív Petra Osuského

Starý otec biskup Osuský bol v päťdesiatych rokoch vyhodený nielen z miesta profesora teológie, ale v rámci akcie B bol vyhnaný aj z Bratislavy. Nasledujúce roky prežil v malom dome v Brezovej pod Bradlom.

Príbeh Štefana Osuského

Minister školstva Maďarského kráľovstva gróf Aponyi prišiel na inšpekciu na lýceum, kde Štefan študoval. Keďže bol vynikajúci žiak, vyučujúci ho vyvolal k odpovedi. Štefan excelentne odpovedal, za čo ho gróf pochváli so slovami: „Bude z teba dobrý a vzdelaný Maďar“. Keďže Štefan na to nijako neodpovedal, gróf to zobral ako urážku maďarstva a aj seba. To malo za následok, že Štefan bol zo školy vyhodený a bolo mu zabránené ďalšie štúdium na akejkoľvek škole v Uhorsku.

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