Takto pripravenú ju miluje od detstva. Plnka podľa babičky Zdeny Studenkovej skvele doplní každé mäso
Zdena Studenková / AI vygenerovaná ilustračná fotografia. — Foto: Wikimedia Commons/TV JOJ, Gemini/Dobré noviny

Známa herečka si dodnes pamätá, ako ju babička v detstve rozmaznávala, no zároveň sa pri nej veľa naučila.

V detstve herečky Zdeny Studenkovej zohrávala babička dôležitú úlohu. Práve ona v nej prebudila lásku k vareniu a trpezlivo ju zasväcovala do kuchárskeho umenia. Vďaku času strávenému v kuchyni po jej boku sa navyše naučila dôležité veci, ktoré neskôr neraz ocenila aj v bežnom živote.

Babička ju rozmaznávala aj učila

„Babička bola úžasná. Bola to bratislavská Nemka a varila rakúsko-uhorskú kuchyňu. U nás doma bol vždy rituál, keďže ja som bola decko, ktoré nechodilo do družiny, že sa ma vždy ráno cestou do školy opýtala – Zdenička, co sceš na objed? A ja som si vo veľkom vyberala. Napríklad fazuľovú polievku so širokými slížami a parené buchty s marhuľovým džemom a na to mak. A keď som prišla domov, obed bol na stole,“ zaspomínala si herečka pre magazín Život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divadlo Andreja Bagara v Nitre (@divadloandrejabagara)

Dodnes si pamätá, ako veľmi ju stará mama rozmaznávala a počas víkendov, keď ešte spala, do obchodu namiesto nej posielala radšej susedu. Zdena sa už vtedy zaujímala o dianie v kuchyni a jedným z receptov, ktoré si z tých čias uchovala, je aj ten na fantastickú plnku.

Prečítajte si tiež: Ak by musela jesť na benzínke, poľutuje sa. Zdena Studenková pozná recept na fantastické osie hniezda

„Plnka na tanieri vynikajúco dopĺňa akékoľvek mäso. Je chutnou súčasťou každej studenej misy. Recept, ktorý vám ponúkam, je od mojej babičky. Takto pripravenú plnku milujem od detstva. Môžeme ňou naplniť kurča alebo morku,“ napísala obľúbená herečka v knihe Aj varenie je umenie.

Plnka podľa babičky Zdeny Studenkovej:

