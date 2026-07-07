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Uznávaný meteorológ to povedal jasne: Neverte apokalyptickým predpovediam, takéto počasie bude v júli
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Uznávaný meteorológ to povedal jasne: Neverte apokalyptickým predpovediam, takéto počasie bude v júli

Počasie v júli by už nemalo byť také extrémne horúce ako to bolo v posledných dňoch.
Počasie v júli by už nemalo byť také extrémne horúce ako to bolo v posledných dňoch. — Foto: Instagram @ imeteo.sk a Chat GPT

Po extrémnych horúčavách si na Slovensku užívame prílev chladnejšieho vzduchu, no obavy zostali.

Slovensko si po extrémnych teplotách, ktoré prepisovali rekordy, vydýchlo. Na naše územie totiž prišiel studený front, ktorý so sebou priniesol najprv búrky, no potom aj takmer dokonalé letné počasie.

Ako však upozornil meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV JOJ, leto ešte ani zďaleka neskončilo a vyššie teploty sa tak na naše územie znova vrátia. Podľa jeho slov sa však nemusíme obávať návratu afrických horúčav. Aké budú teda skutočné teploty počas zvyšku tohto mesiaca?

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Leto sa ešte nekončí

Extrémne horúčavy, s ktorými Slovensko ešte donedávna bojovalo, ukončili v stredu 1. júla silné búrky. Za nimi potom nasledoval studený front, ktorého dôsledkom bolo, že na celom našom území výrazne klesli teploty - na niektorých miestach dokonca aj o viac ako 15 stupňov Celzia.

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V Európe aj vo svete však naďalej pretrváva teplé počasie, podľa slov Petra Jurčoviča bolo v posledných dňoch najteplejšie v Španielsku. „Samozrejme ešte väčšie horúčavy sú v arabských krajinách, ale tam to má ďaleko k absolútnemu rekordu, ktorý je 56,7 stupňov Celzia,“ vysvetlil uznávaný meteorológ.

Aký bude júl?

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