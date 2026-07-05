Úlohu deda Jozefa chceli dať inému. Július Pántik a jeho seriálová Bambuľka mali pred natáčaním svoj rituál
Medzi oboma známymi hercami vzniklo výnimočné priateľstvo.
„Keď sme sa prvýkrát videli, opýtala som sa ho, či má žuvačku. A mal! Hneď sme boli kamaráti,“ spomínala so smiechom na svojho hereckého kolegu Júliusa Pántika Monika Haasová. Legendárny herec celé desaťročia hviezdil vo filme aj v divadle, no do našej pamäte sa zapísal najmä v úlohe láskavého deda Jozefa z Bambuľkiných dobrodružstiev.
Na pulty kníhkupectiev najnovšie mieri tretie knižné vydanie tohto kultového televízneho seriálu a pri tejto príležitosti si v rozhovore pre Život zaspomínala Monika Haasová, predstaviteľka seriálovej Bambuľky, na svojho hereckého kolegu a na príbehy z natáčania.
Traja dedkovia
Napriek tomu, že Július Pántik bol vždy veľký profesionál, navyše národný umelec, scenárista Peter Guldan písal úlohu deda Jozefa pôvodne pre Jozefa Kronera. Režisér Juraj Lihosit si do nej ale presadil Pántika. „Pôvodne to bolo písané pre pána Kronera. On bol vtedy v móde ako „doremiťák", preto dedo Jozef. Ale režisér Ďuro Lihosit do mňa tĺkol: „Pántik má tento rok šesťdesiat, bude to pre neho najväčšia postava v živote.“ A mal pravdu,“ povedal ešte pred rokmi v rozhovore pre Plus 7 dní otec kultového seriálu.
Medzi oboma hlavnými predstaviteľmi panovala od samotného začiatku vzájomná láska. „Ja som ho naozaj vnímala ako svojho dedka a všade som sa aj chválila, že ja mám vlastne troch dedkov,“ prezradila predstaviteľka Bambuľky, ktorá mala s Pántikom pred každým natáčaním vlastný rituál.