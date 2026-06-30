O časť zárobku možno prichádzate zbytočne. Stačí vyplniť jedno tlačivo a v peňaženke vám zostane viac
Mnohí študenti o tejto výhode vôbec netušia.
Niektorí študenti si po prvej výplate z brigády povedia, že zarobili menej, než čakali. Dôvodom pritom nemusí byť hodinová mzda ani počet odpracovaných hodín. Ako upozorňuje portál tnlive.sk, rozhodnúť môže aj jedno tlačivo, na ktoré sa pri nástupe do brigády často zabúda.
Peniaze navyše
Výhoda sa týka študentov, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov. V takom prípade si môžu uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, označovanú aj ako odvodová úľava. Jej výsledkom sú nižšie odvody na dôchodkové poistenie, a teda aj vyšší čistý príjem.
Úľava sa vzťahuje na príjem do 200 eur mesačne. Ak študent zarobí menej, odvody z tejto sumy neplatí. Pri vyššom zárobku sa poistné vypočítava iba z tej časti príjmu, ktorá hranicu 200 eur presiahne.
Mnohých môže prekvapiť, že samotná výška brigádnického zárobku nie je nijako limitovaná. Sociálna poisťovňa neobmedzuje, koľko si študent môže zarobiť. Stanovená hranica sa týka len uplatnenia odvodovej úľavy.