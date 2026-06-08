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Brigády už dávno nie sú vreckové navyše. V týchto odvetviach si viete zarobiť viac než úradníci
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Brigády už dávno nie sú vreckové navyše. V týchto odvetviach si viete zarobiť viac než úradníci

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: magnific.com, @frimufilms / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Flexibilná práca už nie je len pre študentov.

Leto bývalo pre mnohých študentov obdobím, keď si počas prázdnin privyrobili na festival, vodičák alebo prvý mobil. Dnes však brigády čoraz častejšie prestávajú byť len „vreckovým navyše“. Mnohí mladí ľudia si nimi dokážu zarobiť viac než zamestnanci v kanceláriách na plný úväzok.

Ako uvádza portál Kariéra, trh práce sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Firmy čoraz viac uprednostňujú flexibilitu, výkon a konkrétne zručnosti pred odpracovanými hodinami. Aj preto sa dnes medzi najlepšie platené brigády radia oblasti, ktoré ešte donedávna mnohí nepovažovali za akési študentské práce.

Keď rozhodujú schopnosti

Veľký záujem je najmä o ľudí, ktorí ovládajú technológie, cudzie jazyky alebo dokážu komunikovať so zákazníkmi. Nadpriemerné zárobky dnes ponúka IT sektor, tvorba webov či práca na voľnej nohe. Pri programovaní, testovaní softvéru alebo správe systémov pritom často nerozhoduje diplom, ale praktické skúsenosti a schopnosť priniesť výsledky.

Foto: magnific.com, @marymarkevich

Čoraz viac mladých ľudí si privyrába aj digitálnym marketingom, správou sociálnych sietí či tvorbou obsahu. Skúsenejší freelanceri si podľa portálu dokážu zarobiť viac ako mnohí zamestnanci v klasických kanceláriách.

Peniaze aj sloboda

Medzi dobre platené možnosti patria aj rozvozy jedla či balíkov. Výhodou je flexibilný čas a možnosť pracovať najmä večer alebo cez víkendy, keď bývajú odmeny vyššie. Zárobok závisí od počtu objednávok, vzdialenosti aj dennej špičky.

Vysoké odmeny ponúkajú aj zákaznícke centrá a technická podpora pre zahraničné firmy. Ak človek ovláda cudzie jazyky a neprekážajú mu nočné zmeny, môže pracovať aj z domu a zároveň získať nadštandardný príjem.

Dobré zárobky sa údajne spájajú aj s predajom a komunikáciou s klientmi. Práve pozície v telemarketingu či aktívnom predaji fungujú často na províznom systéme, kde rozhodujú výsledky. Schopnosť osloviť zákazníka tak môže znamenať výrazne vyšší príjem než bežná hodinová mzda.

Skúsenosť do života

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