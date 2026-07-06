Obsah lekárničky netreba podceniť. Tento detail vám môže na dovolenke v zahraničí poriadne zavariť
V niektorých krajinách platia prísne pravidlá.
Lekárnička patrí k veciam, ktoré si na dovolenku balíme takmer bez rozmýšľania. Náplasti, lieky proti bolesti, tabletky na alergiu či pravidelne užívané lieky považujeme za samozrejmosť. Málokto si však uvedomuje, že práve obsah cestovnej lekárničky môže v zahraničí spôsobiť nečakané komplikácie.
Ako upozornil český portál Blesk, niektoré lieky, ktoré sú v našich končinách úplne legálne a bežne dostupné, podliehajú v iných krajinách prísnym pravidlám. Bez potrebných dokladov môže cestovateľ prísť nielen o svoje lieky, ale v krajných prípadoch sa dostať aj do právnych problémov.
Zbytočné komplikácie
Najväčšiu pozornosť treba venovať liekom obsahujúcim návykové látky. Ide najmä o niektoré silné lieky proti bolesti, prípravky s obsahom kodeínu, pseudoefedrínu, ale aj niektoré lieky na ADHD či psychofarmaká.
„Problémy pri hraničnej či letiskovej kontrole môžu spôsobiť aj lieky obsahujúce návykové látky, napríklad niektoré prípravky na ADHD alebo silné sedatíva. Cestovanie s liekmi sa môže zdať ako samozrejmosť, ale v praxi ide o oblasť, ktorá vie dovolenku výrazne skomplikovať,“ upozornil prezident Českej lekárnickej komory Aleš Krebs.
Hoci výnimkou nemusia byť ani niektoré členské štáty Európskej únie, najvyššie riziko je najmä mimo jej hranice. Prísnejšie pravidlá platia napríklad v niektorých arabských štátoch, krajinách juhovýchodnej Ázie či v Japonsku.