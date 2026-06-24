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Vedela som, že to nedám, hovorí o materstve Sisa Sklovská. S Jurajom niektoré veci museli len prijať
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Vedela som, že to nedám, hovorí o materstve Sisa Sklovská. S Jurajom niektoré veci museli len prijať

Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes.
Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes. — Foto: Instagram/sisasklovskaofficial

Na svojej polovičke si speváčka jednu vec cení zo všetkého najviac.

V živote našla lásku, má prácu, ktorá ju napĺňa, no ako vraví, s dieťatkom jej nevyšiel krok. Sisa Lelkes Sklovská však verí, že všetko je presne tak, ako má byť. Najnovšie otvorene prehovorila o tom, ako vníma fakt, že sa nikdy nestala matkou a priznala, že s manželom Jurajom niektoré veci jednoducho museli prijať.

Všetko robí na tristo percent

„Tým, že som taká zodpovedná, som si uvedomovala, že to sa nedá skĺbiť. Viem, že moje kolegyne, napríklad operné speváčky, majú aj tri deti a spievajú stále v SND a nejakým spôsobom to zvládli,“ priznala v podcaste Hovory s Timeou a dodala, že sa nikdy nechcela venovať výhradne opere. Vedela totiž, že by nebola úplne šťastná a aj preto dnes pôsobí aj ako muzikálová a popová speváčka.

Instagram Post
Príspevok používateľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)
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Všetko, čo robí – či už sa zabáva, alebo pracuje –, robí nie na sto, ale na tristo percent. Práve preto jej bolo jasné, že popri takomto extrémnom pracovnom nasadení by materstvo, ktorému by chcela dať rovnaké maximum, skrátka nezvládala.

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Iného muža by mať nemohla

„Vedela som, že toto nedám. A aby dieťa opatroval niekto iný, tak to by sa mi nepáčilo. Jednoducho to nevyšlo, no,“ vysvetlila Sisa. A hoci je s tým vyrovnaná, s Jurajom museli prijať, že niektoré veci jednoducho nezmenia.

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