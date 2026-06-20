Jeho mama sa zamilovala do podvodníka, ktorý chcel poslať zlaté tehly. On sa za ním vydal až do Nigérie
Romantické podvody sú v Nigérii pokračovaním podvodov s „Nigérijským princom."
Nezáleží na vzdelaní, nezáleží na finančnom zázemí - obeťou internetových podvodníkov sa môže stať ktokoľvek. Pri pohľade zvonku sa nám môže javiť nepochopiteľné, že je niekto schopný poslať tisíce eur niekomu, koho nikdy zoči voči nestretol.
Internetoví podvodníci však svoju obeť dokážu dlhodobo manipulovať tak, že je ochotná sa im naplno odovzdať. Aj mama reportéra Carlosa Barragána sa do jedného z nich zamilovala. V poslednej chvíli zasiahli synovia, ale mama aj po rokoch na svojho amerického vojaka Briana občas myslí.
Zaplnil prázdne miesto
Ako Carlos vo svojej detailnej eseji a aj v knihe opísal, jeho mama je úspešná žena. Ešte pred tridsiatkou si otvorila vlastnú zubnú kliniku, vydala sa a mala troch synov, pričom on bol ten najmladší. Vo veku 44 rokov sa však rozviedla a nastali turbulentné časy. So súrodencami sa potom často sťahovali z nájmu do nájmu a aj príjem vydržal na základné výdavky.
„V decembri 2015 sa tvár mojej mamy zdala jasnejšia ako zvyčajne. Počas nedeľného obeda nám povedala, že niekoho stretla. Spojili sa cez Tinder. Muž sa volá Brian a je to pekný a rozvedený americký vojak," spomína Carlos s tým, že už vtedy priznala aj ich vzájomné city.
Bratia mamin nový vzťah spočiatku brali ako nedôležitú informáciu v pozadí vlastných životov, každé ďalšie správy o Brianovi sa im však zdali stále viac podozrivé. „Keď nám neskôr povedala, že Brian je na misii v Sýrii, brat si z nej už začal uťahovať, že tomu už predsa nemôže veriť," opisuje. Mamu však posmešky ranili a o svojom priateľovi už radšej hovorila menej.
Najmladšiemu synovi však ukázala jeden z dlhších mailov, ktoré si pravidelne vymieňali. „Brianove správy boli plné gramatických chýb, ale vravel som si - no a?" hovorí. Akékoľvek pochybnosti sa vždy vytratili v záplave radosti, ktorú cítila, keď dostala novú správu.
Zlaté tehličky
Raz mama prišla domov s tým, že kúpila dva prstene - pre ňu a pre Briana. „Sťahuje sa ku mne. Chce odísť z armády a byť so mnou," vravela mama šťastím bez seba. Vtedy sa o ňu už naozaj začali báť. Nikdy s ním ani netelefonovala na video a za celé týždne dostala len niekoľko fotiek. Pohádali si a mama ostala zronená z toho, že sa synovia netešia z jej vzťahu.
Onedlho na to jej už Brian chcel poslať tehličky z rýdzeho zlata, ktoré našiel v zásobe teroristov. Vtedy Carlos našiel na internete množstvo prípadov, v ktorých podvodníci zvyčajne zo subsaharskej Afriky, po čase prídu s myšlienkou doručiť zlato, drahokamy alebo hotovosť s tým, aby im to pomohlo vybudovať si spoločný život.
Obeť má vtedy pomôcť pokryť náklady na dopravu alebo clo. Po doručení platby sa buď odmlčia, alebo pokračujú vo vylákavaní ďalších peňazí. „Bol som si istý, že je moja mama múdrejšia ako ľudia v správach, ktorí prichádzajú o svoje úspory, nedávalo mi to zmysel," spomína. Podarilo sa mu nájsť aplikáciu, ktorá dokáže sledovať polohu odosielateľa mailu. Keď za ňou večer prišiel, bola rozrušená a nebola ochotná vzdať sa svojej fantázie, že našla úžasného muža.