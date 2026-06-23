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Viktor je ten príčetnejší, s úsmevom priznala Adela. Doma majú jasne rozdelené úlohy a nič v sebe nedusia
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Viktor je ten príčetnejší, s úsmevom priznala Adela. Doma majú jasne rozdelené úlohy a nič v sebe nedusia

Manželia Vinczeovci.
Manželia Vinczeovci. — Foto: Instagram/viktorvincze

Chvíle strávené s rodinou sú pre obľúbenú moderátorku nenahraditeľné.

Ona živí rodinu, on vládne kuchyni. Adela a Viktor Vinczeovci vždy hovorili o svojom súkromí veľmi otvorene a s verejnosťou pravidelne zdieľajú realitu manželstva i rodičovstva bez akéhokoľvek prikrášľovania. Ich vzťah stojí na otvorenej komunikácii a úlohy si v domácnosti delia tak, aby to obom vyhovovalo. A hoci pre to pre niekoho môže byť prekvapením, v ich vzťahu to výborne funguje.

Je to prejav mužskosti

„Dovolila som si dopracovať sa do stavu, že nemusím veľa pracovať a stále viem uživiť rodinu. Robím to, lebo keby mal živiť rodinu Viktor, tiež ju uživí, ale bol by ako pilot strašne veľa preč. Aj dva až tri týždne – tým, že je začínajúci, si nemôže vyberať. Práve to považujem za veľký prejav mužskosti, že sa nebojí, že ho to oberie o nejakú jeho pevnosť alebo silu,“ vysvetlila nedávno Adela v podcaste Hľadá sa človečina.

Instagram Post
Príspevok používateľa Viktor Vincze (@viktorvincze)
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Okrem starostlivosti o deti a domácnosť, kým je Adela v práci, sa Viktor venuje aj vlastným projektom. Nie je to len varenie, aktuálne je aj hlavným režisérom divadla, ktoré chystajú pre deti v tábore, ktorý pravidelne organizujú. A ak sa aj stane, že sa mu za prácou zacnie, nenechá si to pre seba.

Viktor, Adela a Max.
Prečítajte si tiež: Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Prácu si vyberá citlivo

„Vie to aj pomenovať, napríklad – Ja ti tak v dobrom závidím, že máš takýto mentálny podnet. Idem robiť podcast so Sajfom, no čo je to za mentálny podnet? (smiech) Ale je to tak, takže vie to pomenovať, vie si to aj sám priznať. Myslím si, že aj preto vieme fungovať, že to v sebe nedusíme,“ vysvetlila obľúbená moderátorka a priznala, čo je v tomto ohľade jej najväčšou slabinou.

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