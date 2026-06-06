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Mama ju nikdy nechválila, lásku ukazovala svojsky. Dievčina z fotografie bola jednookou medzi slepými
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Mama ju nikdy nechválila, lásku ukazovala svojsky. Dievčina z fotografie bola jednookou medzi slepými

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/H.P.

Občas bolo pri nej ťažké aj existovať.

Mamu síce milovala, no od detstva od nej počúvala len kritiku. Keď ako dvanásťročná vyhrala tenisový turnaj a domov prišla so širokým úsmevom, ona len bez záujmu utrúsila, že medzi slepými je jednooký kráľom. Nikdy jej nelichotila ani ju nechválila, a ak to urobil niekto iný, len mu podráždene niečo odvrkla. Známa dievčina však aj napriek tomu vždy vedela, že jej na nej nesmierne záleží.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/H.P.

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