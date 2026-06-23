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Slováci robia počas horúčav tú istú chybu. Týchto 7 častí tela si zabúdame natierať opaľovacím krémom
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Slováci robia počas horúčav tú istú chybu. Týchto 7 častí tela si zabúdame natierať opaľovacím krémom

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Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Magnific

Nie sú to ramená ani nos.

Slovensko zažíva ďalšiu vlnu tropických horúčav a teplomery v mnohých regiónoch ukazujú 31 až 36 stupňov Celzia. Mnohí ľudia preto po práci mieria na kúpaliská, k jazerám či na letné terasy, aby sa aspoň na chvíľu schladili. Dermatológovia však upozorňujú, že práve počas takýchto dní robíme jednu chybu, ktorá nás môže stáť bolestivé spáleniny. Pred odchodom z domu si síce poctivo natrieme tvár, ramená alebo nohy, no existuje sedem miest na tele, na ktoré pravidelne zabúdame.

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„Videl som množstvo prípadov rakoviny kože na miestach, ktoré si ľudia pri používaní opaľovacieho krému jednoducho nevšimli alebo na ne zabudli. Sú to tiež oblasti, kde sa ochranný prípravok ľahko zotrie a ľudia si ho neobnovujú,“ upozornil pre portál Healthline dermatológ Michael Kassardjian. Odborníci preto upozornili na sedem častí tela, ktoré si počas leta chránime najmenej.

7. Brucho a pás

Módne trendy posledných rokov priniesli kratšie topy, odhalené pásy a ľahké letné oblečenie. Práve preto sa podľa dermatologičky Rajani Kattaovej čoraz častejšie stáva, že si ľudia neuvedomia, koľko kože zostáva vystavenej slnku.

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„Pacienti si dávajú pozor, keď sú na pláži v plavkách, ale často zabúdajú na odhalenú časť brucha počas bežného dňa v meste,“ uviedla odborníčka. Podobne je na tom aj spodná časť chrbta, ktorá sa môže odkryť pri práci v záhrade alebo pri predkláňaní.

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6. Priehlavky

Takmer každý už niekedy videl človeka s bolestivo spálenými chodidlami po dni strávenom na kúpalisku alebo pri vode. Pri sandáloch či žabkách si väčšina ľudí chráni nohy len čiastočne. Na priehlavky sa však často zabúda, hoci ide o miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu celé hodiny. „Ak si obúvate sandále, platí jednoduché pravidlo – najskôr opaľovací krém, až potom sandále,“ odporučila Kattaová.

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5. Uši

„Je to oblasť, kde vídame veľké množstvo prípadov rakoviny kože a zároveň na ňu ľudia pri natieraní opaľovacieho krému pravidelne zabúdajú,“ upozornil dermatológ Kassardjian s tým, že práve uši patria medzi najviac podceňované časti tela.

Petra Milko / Ilustračné foto.
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Podľa neho nejde len o samotné uši, ale aj priestor za nimi. Riziko je ešte vyššie u ľudí, ktorí denne trávia veľa času za volantom.

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