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Mama zo strachu o ňu takmer dostala žalúdočné vredy. Tajomná dievčina jej dokázala, že sa v živote nestratí
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Mama zo strachu o ňu takmer dostala žalúdočné vredy. Tajomná dievčina jej dokázala, že sa v živote nestratí

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/E.M., Grafická úprava Chat GPT

Už ako malé dievča bola skrátka neprehliadnuteľná.

Večne sa usmievala, mala rada pozornosť a už ako malé bábätko si sediac pri rádiu pospevovala. Dievčina z fotografie bola odjakživa plná energie a keď začala dospievať, bola priam neprehliadnuteľná. Keď dostala svoj prvý angažmán, mala len jedny dlhé šaty, tak si ich po vzore zahraničných hviezd odstrihla nad kolenami, aby bola „in“ a hoci jej rodičia trpezlivo čakali, kedy sa ich dcéra konečne vrhne na štúdium práva, postupne pochopili, čo má v jej živote skutočné miesto.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/E.M.

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