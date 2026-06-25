Mama zo strachu o ňu takmer dostala žalúdočné vredy. Tajomná dievčina jej dokázala, že sa v živote nestratí
Už ako malé dievča bola skrátka neprehliadnuteľná.
Večne sa usmievala, mala rada pozornosť a už ako malé bábätko si sediac pri rádiu pospevovala. Dievčina z fotografie bola odjakživa plná energie a keď začala dospievať, bola priam neprehliadnuteľná. Keď dostala svoj prvý angažmán, mala len jedny dlhé šaty, tak si ich po vzore zahraničných hviezd odstrihla nad kolenami, aby bola „in“ a hoci jej rodičia trpezlivo čakali, kedy sa ich dcéra konečne vrhne na štúdium práva, postupne pochopili, čo má v jej živote skutočné miesto.