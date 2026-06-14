Postavila sa, nadýchla a vulgárne vynadala návšteve. Známa Slovenka na tento moment z detstva nezabudne
Chcem niečo povedať, prehlásila a tým, čo nasledovalo, všetkým vyrazila dych.
Doma nikdy nepočula nikoho zahrešiť. Občas však zašla s bratom na malinovku do krčmy, kde sa jej do uší dostali všelijaké výrazy. Raz tam dokonca začula slovo, ktoré dovtedy nepoznala, a tak sa ním chcela doma pochváliť. Práve u nich sedela návšteva a keď dievčina všetkým prítomným oznámila, že chce niečo povedať, ochotne jej dali slovo. Len čo to však vyslovila, zamrzol im úsmev na tvári.